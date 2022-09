Septiembre inicia con temblor: Reportan sismo en Guerrero y redes sociales se llenan de MEMES

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La madrugada de este primero de septiembre, se registró un sismo en Acapulco, Guerrero, el cual fue de magnitud 4.4, según lo reportado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Debido a su baja intensidad, no fue necesario que se activara la Alerta Sísmica en la Ciudad de México (CDMX), no obstante, usuarios que han encontrado una relación entre este mes y los movimientos telúricos (aunque esta no ha sido comprobada científicamente), aprovecharon la oportunidad para hacer divertidos memes.

Tiembla en Acapulco, Guerrero, mas no se activa Alerta Sísmica en CDMX

El SSN detalló que el epicentro del primer sismo de septiembre en el centro de la República Mexicana se localizó a 17 kilómetros al Oeste de Acapulco, a las 02:23 horas, tiempo local. En tanto, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) dijo que, debido a la baja intensidad del siniestro, no ameritó aviso de alerta de la CDMX. Cabe recordar que la Alerta Sísmica se activa si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos dos estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida para cada ciudad.

Septiembre, ¿el mes de los temblores? Internautas crean memes

Septiembre es un mes muy especial para los mexicanos, debido a que celebra el Día de la Independencia y hay muchas fiestas, no obstante, también es un momento ciudadanos, en especial los del centro del país, relacionan con los temblores. Lo anterior se debe a que en 1985 y en 2017 se registraron dos movimientos telúricos que dejaron miles de personas afectadas, además de fallecidas y gravemente heridas.

Sin embargo, no hay evidencia científica de que septiembre sea el mes de los 'temblores'; asimismo, expertos han puntualizado en más de una ocasión de los sismos no se pueden predecir. Pese a esto, internautas, al escuchar y leer sobre el sismo de este 1 de septiembre en Guerrero, aprovecharon para crear divertidos memes. ¡Aquí los mejores!

