Tras denuncia contra abuelito que maltrataba a sus 50 gatos, en Tlalpan se revisa el caso

Ciudad de México.- Vecinos de la colonia el Vergel Coapa, en la alcaldía Tlalpan, denunciaron la situación de un hombre de 70 años que vive con más de 80 gatos en condiciones insalubres, en una casa ubicado en el número 55 de la calle Jacaranda. Tras la denuncia ciudadana, las autoridades de la alcaldía dieron atención al caso y se puso en macha un protocolo de atención para ayudar al hombre que vive en situación de abandono junto a los animales.

De trata de José Carlos Rodríguez Leal, de 70 años de edad, quien en los últimos años ha vivido entre desperdicios de comida, excremento de gato y basura, además, tiene una lesión en el pie derecho de aproximadamente 5 centímetros de profundidad, situación que lo pone en peligro al convivir con los animales, además, le hombre presenta signos evidentes de desnutrición, pues no puede levantarse y caminar.

Fui al Hospital Gea González, pero no me dieron medicamento, me dijeron que ellos no me podían atender, cada vez avanza más la infección, pero no tengo dinero ni nadie que me apoye, sólo vivo con mis gatos", señaló el hombre.