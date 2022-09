¡Chomsky estará en la Feria Internacional del Libro del Zócalo! Habrá más de 400 actividades

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La XXII Feria Internacional del Libro (FIL) en el Zócalo de la Ciudad de México se inaugurará el próximo 7 de octubre y tendrá la temática “Latinoamérica a la Vanguardia”, contará con la presencia de autores de talla internacional como Noam Chomsky, Elena Poniatowska, Jean- Luc Mélenchon y Emir Kusturica, quien inaugurará el evento, el cual durará nueve días y tendrá grandes actividades.

La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza y la directora de la Brigada para Leer en Libertad, Paloma Sáiz, detallaron que habrá más de 400 actividades, entre conferencias en la que se hablará de literatura, política, historia, feminismo y luchas sociales, así como presentaciones musicales y cinematográficas. Mencionaron que esta edición regresa con fuerza, pues vendrán autores de Latinoamérica y de todo el mundo.

Se explicó que debido a la coyuntura y el referente que es América Latina en la izquierda, en el mundo, se decidió que la temática fuera Latinoamérica a la Vanguardia. Sáiz, a su vez, señaló que la feria está pensada para la gente y no para hacer negocios, por lo que se podrán encontrar no sólo las últimas novedades de los libros, sino también todas esas pequeñas editoriales que editan con mucho esfuerzo y también esos libros que están de saldo”, que pueden tener un costo desde los 10 pesos a los 500 pesos.

Feria Internacional del Libro de la CDMX, Foto: Especial

Aseguró que no solamente es la feria donde el mayor número de gente asiste, sino también en donde más libros se venden de todas las demás ferias, porque no sólo se atrae a los asiduos lectores, sino que al realizarse en el Zócalo se atrapa a los que van de visita al Centro Histórico. Por otro lado, Paloma Sainz, directora de la Brigada para Leer en Libertad AC, indicó que el horario de la feria va ser desde las 11:00 de la mañana hasta las 09:00 de la noche, de lunes a domingo. No obstante, entre semana las actividades comenzarán a las 15:00 horas y terminarán a las 21:00 horas.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, señaló que a diferencia de otras ferias que se realizan en otros estados del país, en la Ciudad de México se da prioridad a los consumidores de libros y a los miles de visitantes que alberga la capital. Agregó que el gobierno capitalino regalará alrededor de 10 mil ejemplares de cinco libros destinados para diversos grupos de lectores.

Fuente: Tribuna