Saludas y te vas: No habrá cena la noche del Grito de Independencia en Palacio Nacional

Ciudad de México.- Con miras a la celebración 212 Aniversario del inicio de la Lucha por la Independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que este 2022 no se realizará la tradicional cena mexicana que se organiza en Palacio Nacional la noche del 15 de septiembre, en la que se cuentan entre los invitados a miembros del gabinete legal y ampliado en el recinto histórico de la capital.

El mandatario mexicano destacó que será el próximo jueves 15 de septiembre cuando realice su habitual conferencia mañanera, para que por la noche se lleve a cabo la ceremonia del Grito de Independencia en punto de las 23:00 cuando AMLO se asome por el balcón, junto a miembros de su familia, para conmemorar la gesta heroica. Cabe mencionar que en la plancha del Zócalo capitalino se realizarán diversas actividades.

Asimismo, López Obrador detalló que la noche del 15 de septiembre, después de encabezar la ceremonia conmemorativa, convivirá durante algunos momentos con algunos invitados especiales, aunque dejó en claro que sólo será una breve convivencia, pues el viernes por la mañana encabezará el tradicional desfile militar: "No muy tarde porque al día siguiente están invitados ellos al desfile”, dijo el presidente.

Ante la pregunta expresa de los reporteros sobre sí habrá cena mexicana para la celebración, el mandatario expresó: “No, el 15, no. Nada más los invitados voy a estar con ellos después del Grito un tiempo; no muy tarde porque al día siguiente están invitados ellos al desfile”, contestó el mandatario. Además, detalló que este fin de semana no realizará ninguna gira de trabajo al interior del país, en cambio aprovechará para ir "a la montaña" para descansar con su familia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que entre los invitados estarán John y Daniel Shipton, papá y el hermano de Julian Assange; Aleida Guevara, hija del revolucionario argentino Ernesto “El Che” Guevara, así como los expresidentes de Uruguay, José Mujica, y de Bolivia, Evo Morales, son algunos de los nueve invitados que ya han confirmado su asistencia a las celebraciones de las fiestas patrias.

"Viene Mujica, nuestro amigo Pepe que ya está grande y aceptó estar con nosotros; viene Evo Morales, viene también la familia de Martin Luther King, es Martin Luther King III, porque el dirigente de los derechos civiles en Martin Luther King II, entonces viene toda la familia, esposa y su hija. Esos son y Evo (Morales), son nuestro invitados", dijo el mandatario mexicano, quien además invitó a la población a asistir al concierto de los Tigres del Norte que se realizará con motivo de las fiesta patrias.

