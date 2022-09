Alerta en México: Casos de viruela del mono rebasan los mil pacientes; investigan 2 decesos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De acuerdo a lo expuesto por las autoridades sanitarias, hasta este martes 13 de septiembre se tiene un registro de mil 51 casos de viruela del mono, cifra que creció desde el último reporte y donde además se ha hecho énfasis en que hay solo dos entidades federativas sin casos que reportar, evento por el que se detalló que pese a no ha habido martes aunadas al virus endémico de África, sí hay dos defunciones de las cuales se investiga la relación que puedan tener con la enfermedad.

"Existen dos defunciones de las que durante su atención médica se identificaron con lesiones compatibles con la viruela sísmica, resultando confirmados por laboratorio; dichas defunciones son analizadas con detenimiento por un grupo de personas expertas en materia de infectología para dictaminar si existe causa atribuible de la defunción a la infección por virus de viruela sísmica", dijo la dependencia.

Foto: ilustrativa

En más detalles, se informó que la mayoría de los pacientes se siguen concentrando en la Ciudad de México, donde colectivos se manifestaron para exigir la presencia de una vacuna, biológico que en lugares como Texas ya se ha ido clicando a los miembros de la comunidad LBGT quienes de acuerdo a lo expuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) son los más expuestos pues el contagio se da en su mayoría por la vía sexual.

En el caso de México, el 98% de los pacientes siguen siendo masculinos y el sector más afectado son pacientes de entre 30 a 39 años. La Secretaría de Salud informó que 11 pacientes tienen menos de 20 años de edad y entre este grupo se contabiliza un menor de tres años que está bajo tratamiento. La viruela sísmica, como también se le conoce, se contagia además de la vía sexual por contacto con un paciente o bien, con algún objeto que éstos hayan manipulado anteriormente.

Colectivos piden a las autoridades una vacuna contra la viruela del mono en México. Foto: Sin embargo

La capital del país acumula 606 casos de esta enfermedad seguida de Jalisco con 156, mientas que en el Estado de México hay 79 y en Guerrero un paciente confirmado. Esta entidad del sureste y Tamaulipas fueron los más recientes en reportar la presencia de la enfermedad; no obstante, la dependencia detalla que todavía hay 351 casos bajo estudio de los que no se informó si se encuentran en los sitios donde no hay registro de contagios.

Fuente: Tribuna