En Puebla: Manifestación de vecinos provoca 'cancelación' del Festival Tecate Comuna

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- Vecinos del Parque Ecológico en Puebla se manifestaron para exigir la cancelación del festival musical Tecate Comuna, el cual se llevará a cabo en el mes de octubre, debido a que aseguraron que las consecuencias ambientales de realizar el evento en dicho lugar serían irreversibles, por lo piden a las autoridades cambiar la sede del espectáculo con el objetivo de no causar daños a la flora y fauna que habita en dicho parque.

Fue durante la ceremonia conmemorativa de CLXXV Aniversario de la Gesta Heroica de Los Niños Héroes de Chapultepec en donde los ambientalistas se presentaron para buscar una audiencia con el Gobernador, Miguel Barbosa, detallaron que sus demandas han sido ignoradas por las autoridades, tanto del Gobierno estatal, como de la Secretaría de Medio Ambiente local, incluso mencionaron que cuentan con más de 15 mil firmas en la plataforma de Change.org para impedir que el festival de música se realice.

Vecinos lograron que sus demandas se escucharan. Foto: Internet

Tras la manifestación de los colonos, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez aseguró que el municipio no ha emitido ningún permiso y no lo dará para la realización del concierto de Tecate Comuna en el Parque Ecológico: "les vengo a dar mi palabra como presidente municipal de que no se llevará a cabo y queda grabado, el parque lo administra el estado, pero la empresa ha hecho los trámites ante el gobierno municipal, nosotros no le hemos dado permiso y no lo tendrá", detalló.

"El permiso para realizar el evento lo tiene que dar el municipio y no ha dado ningún permiso y tampoco lo va a dar, nosotros no hemos dado ninguno, yo se lo vengo a comunicar y no tiene ningún permiso para realizar ese tipo de eventos y el gobierno municipal no va a permitir que se lleve a cabo y el Gobierno del Estado no tiene facultad para dar permiso, el municipio sí y no lo va a dar, yo vengo a informar que no se llevará a cabo y sin permiso no pueden realizar ningún evento, porque se clausura", sostuvo el alcalde.

El edil advirtió que su administración está comprometida con el cuidado del medio ambiente, por ello, de ser necesario, se desplegaran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla para evitar la realización del evento. Además, rechazó conocer a los realizadores y no tiene ningún trato con ellos, por tanto, aseguró a los inconformes que no se dañará el Parque Ecológico, con el Festival Tecate Comuna, que está programado para realizarse los próximos días 22 y 23 de octubre en el Parque Ecológico de Puebla, entre las bandas, grupos y artistas programados para presentarse en el recinto, se encuentran: Panteón Rococó, los Auténticos Decadentes, Molotov, Caligaris, Sublime With Rome, Danny Ocean y La Lupita.

Fuente: Tribuna