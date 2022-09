Noche de brujas en la CDMX: Preparan mágica cena para celebrar el equinoccio de otoño

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las Fiestas Patrias están en la cima de las tendencias, pues septiembre es un mes muy tradicional. Sin embargo, no todo lo que se celebra en estas fechas es la Independencia de México, también los amantes de lo esotérico y la magia podrán disfrutar de una actividad muy especial en la CDMX, pues la tienda y cafetería Salem Witch Store & Coffee organizará una cena para celebrar el Equinoccio de otoño.

El próximo 22 de septiembre será el equinoccio de otoño y esta cafetería ofrecerá una cena llena de pociones y magia, el evento comenzará a las 19:00 horas en la cafetería Casa Salem Invierno en la colonia Del Valle. En esta reunión se efectuará, además de la cena, un ritual y un concierto de la banda mexicana The Triskells y muchas sorpresas más. Cabe destacar que todavía no han dado a conocer cuál será el menú del evento, se sabe que se tratará de una Noche de Brujas, aunque no tiene nada que ver con la canción de José Madero.

Quien desee asistir deberá hacer su reservación enviando un mensaje directo a las redes sociales de Salem Witch Store & Coffee. La dirección del lugar es Pedro Romero de Terreros 520, Colonia Del Valle, Ciudad de México. Así que, si te llaman la atención los temas de magia, ocultismo y de energías místicas, no te puedes perder este evento.

Salem Witch Store & Coffee, Foto: Especial

Esta Gran cena de brujas se realizará en este lugar, el cual tiene 12 años ofreciendo experiencias extraordinarias, se trata de una cafetería hecha para que la comunidad mística tenga un lugar en el que se pueda reunir y donde puedan platicar e incluso adquirir artículos 'encantados'. La cafetería tiene tres sucursales y están decoradas con artículos asociados al Halloween.

El menú de este sitio contiene productos como bebidas y alimentos los cuales se inspiraron en la comunidad gótica. UN claro ejemplo es la la poison apple, es un frappe ‘embrujado’ de manzana verde, con popping pearls de granada y trozos de manzana de canela. También tienen pastelillos de mandrágora con cacao y Nutella, además de galletas en forma de ouija y cartas del tarot.

Pero esto no es todo, porque para los amantes del Día de Muertos también la CDMX tiene preparadas muchas actividades, una de ellas es la procesión de catrinas, el cual se realizará el próximo 22 de octubre y comenzará en el Ángel de la Independencia, seguirá por Paseo de la Reforma para llegar al Zócalo de la CDMX. En este evento podrán participar personas de todas las edades e incluso mascotas.

Fuente: Tribuna