VIDEO: Mujeres protagonizan intensa pelea en el Metro CDMX, hasta hubo sangre

Ciudad de México.- El Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México a diario nos regala historias que podrían ser sacadas de un libro de ficción, pues cuando no es un sujeto que bajó a las vías del tren para rescatar a un perrito, los constantes retrasos en el servicio que se reportan en redes sociales son el cuento de nunca acabar, como en esta ocasión, en el que un video viral colocó al Metro CDMX en el 'ojo del huracán'.

A través de las redes sociales se compartió un video en el que se observa a dos mujeres protagonizando una intensa pelea en uno de los vagones del Metro, si bien no se especifica en donde ocurrieron los hechos, la información trascendida sugirió que al parecer las féminas llegaron a la estación Tacubaya de la Línea 9 que corre de la estación Tacubaya hasta Pantitlán, en el área asignada para damas, donde las usuarias habrían solicitado el apoyo de las autoridades.

En las imágenes se puede apreciar como una de las usuarias presenta un sangrado en la cabeza, probablemente originado de un golpe en la cabeza, que sería previo y que no fue filmado, después se escucha a una presunta acompañante alegar que las dejarán pelear mientras otras piden que las calmen y las separen. Una tercera mujer quedó en medio de la pelea y sólo aventaba a las dos contrincantes para salir ilesa.

Pese a los pocos segundos que se aprecian en la grabación, la dos mujeres se jalonean la ropa, tiran del cabello una de otra, sueltan manotazos, mientras unas usuarias intentan separarlas y otras se quedan de espectadora ante los hechos. De acuerdo con los comentarios vertidos en redes sociales, los servicios médicos del Metro habrían tardado en brindarle la atención a la mujer que presentó una herida en la cabeza.

Hasta este momento, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México no ha emitido información al respecto de qué fue lo que originó el pleito y si se procedió legalmente contra las involucradas. Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar: '¿Te imaginas vivir en Suiza y perderte esto?'; 'Esto no ocurre en el vagón de los hombres'; 'Podría alguien pensar en el chisme completo', son sólo algunas de las frases que se leen en redes.

De acuerdo con la página de sátira en Facebook del Metro Tacubaya mencionó que la mujer de la chamarra negra, que aparece ensangrentada, empujó sin querer a la otra fémina de chamarra blanca, a pesar de las disculpas, esta no entendió las explicaciones y comenzó a discutir lo que elevó los ánimos y terminaron en una fuerte confrontación. Un testigo refirió que la pelea terminó en la estación Chilpancingo de la Línea 9, en donde fueron llevadas por los elementos uniformados.

Fuente: Tribuna