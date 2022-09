Para el trip del puente: Reabre zona arqueológica de Tepoztlán y este será el horario

Comparta este artículo

Tepoztlán, Morelos.- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó que se reabrirá la Zona Arqueológica Tepozteco, ubicada en Tepoztlán, Morelos, a partir de este miércoles 14 de septiembre bajo un estrictas medidas sanitarias, los anterior con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar tanto de los los visitantes como del personal operativo.

De acuerdo con la información compartida por el INAH, el Tepozteco abrirá de miércoles a domingo de 9:00 a 16:00 horas, siendo el último ascenso a la zona arqueológica en puntos de las 15:00 horas, las limitaciones son a fin de contribuir a la conservación del Parque Nacional El Tepozteco, que ha sido afectado en tiempos recientes por incendios, así como medida de seguridad para el público durante su descenso, para que se realice antes de que disminuya la luz solar.

Cerro del Tepozteco Foto: INAH

En cuanto a las nuevas tarifas de acceso a la zona arqueológica, publicadas el 6 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, el costo de entrada será de 85 pesos. Cabe mencionar que quedan exentos de pago los niños menores de 13 años, pensionados, jubilados, estudiantes, maestros y personas de la tercera edad con credencial vigente. La entrada es gratis los domingos tanto para mexicanos, como para extranjeros residentes en México.

A través de un comunicado, el INAH destacó que se continuarán con las medidas preventivas derivadas del Covid-19 con carácter obligatorio, por lo que los visitantes deberán portar cubrebocas, aunque no necesariamente en el ascenso, pero sí en las áreas de concentración al inicio del sendero de ascenso (primer filtro) y en la cima del peñón (escaleras metálicas), donde se localiza el basamento piramidal, procurando guardar la sana distancia durante la permanencia en este espacio.

Tepoztlán: 'tierra de las espaldas' o 'lugar de las espaldas' Foto: INAH

Asimismo, se hace un exhortó a los visitantes para atender la señalización dispuesta a lo largo del recorrido. También, se recomienda llevar ropa y calzado cómodos, no se permitirá ingresar con mascotas y tampoco el uso de drones para la captura de imágenes. No está permitido arrojar basura, ni sustraer plantas, así como no está permitido alimentar a la fauna endémica, como los ejemplares de coatí que circundan el lugar.

Fuente: Tribuna