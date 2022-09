Vuelve a temblar en septiembre: Reportan sismo en Guerrero e Internet se llena de MEMES

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Septiembre es señalado por los capitalinos como el mes de los temblores. Si bien no hay evidencia científica de que así sea, la realidad y la historia del centro de la República Mexicana dicen otra cosa, pues el pasado 1 de septiembre se registró un sismo con epicentro en el estado de Guerrero; ahora, 13 días después, otro siniestro en esta misma entidad puso 'de nervios' a los mexicanos, pues este sí se percibió en la Ciudad de México (CDMX) y el Valle de México. Luego de que no se reportaran daños, Internet se llenó de memes.

Durante las últimas horas del pasado martes 13 de septiembre del 2022 se reportó un nuevo movimiento telúrico en México. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor se dio a las 21:58 horas, tiempo del centro, con una magnitud final de 5.0. Su epicentro fue en el sureste de Petatlán, en el estado de Guerrero y se percibió levemente en la CDMX y el Área Metropolitana.

SSN informa sobre siniestro en Guerrero. Foto: Twitter

Debido a la magnitud del siniestro, no fue necesario que se activara la alerta sísmica. Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estableció comunicación con las autoridades de las alcaldías de la CDMX, a fin de descartar daños, mismo que no se han reportado hasta ahora. Por otra parte, las redes sociales se llenaron de memes, pues como se mencionó al inicio, septiembre es considerado el 'mes de los temblores' y una vez más confirma su nombre.

Memes sobre el temblor en Guerrero. Foto: Twitter

Si bien el sismo no fue tan fuerte, debido a que se percibió en la CDMX y otras regiones del centro de México, los internautas no dudaron en crear divertidos memes. Uno de estos, se burla de la 'rudeza' del mexicano hasta que escucha la alerta sísmica. ¡De no creer! Otros más fueron referentes al 15 de septiembre, fecha en la que se celebra en Grito de Independencia; decían que la cena sería interrumpida por un siniestro. ¡No, por favor!

Memes sobre el sismo. Foto: Twitter

Aquí puedes ver otros muy creativos memes:

Memes sobre el sismo. Foto: Internet

Memes sobre el sismo. Foto: Internet

Memes sobre el sismo. Foto: Internet

Memes sobre el sismo. Foto: Internet

