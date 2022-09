Entérate: Esta es la multa por caer en el Torito durante las fiestas patrias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el marco de la celebración por el 212 aniversario del Inicio de la Lucha por la Independencia de México, las familias mexicanas suelen organizar festividades en las que la comida típica y el alcohol pueden estar presente, por ello las autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones para que, en caso de ingerir alguna bebida alcohólica, no ponga su vida en peligro al conducir un vehículo.

En días recientes y con motivo de los festejos por las fiestas patrias, el subsecretario de Control de Tránsito de la Ciudad de México, Francisco Javier Moreno Montaño informó que desde el pasado día 12 y hasta el próximo 18 de septiembre se reforzará el programa Conduce Sin Alcohol, mejor conocido como 'alcoholímetro', por lo que se aumentarán los puntos de revisión a lo largo y ancho de la capital del país.

La recomendación es si bebes, no conduzcas. Foto: TW@SSC_CDMX

Se detalló que el programa permanecerá activo durante las 24 horas del día a lo largo de los seis días indicados, es decir, se realizarán verificaciones día y noche, en donde se aplicarán las pruebas de alcoholemia en al menos 14 puntos fijos ubicados en la capital mexicana, a los que se sumarán los puntos itinerantes, además se contará con el apoyo de 916 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para cubrir todos los horarios, sobre todo durante el fin de semana, el alcoholímetro se pondrá en operación en jornadas diurnas (09:00 a 17:00 horas) y nocturnas (22:00 a 04:00), a pesar de las recomendaciones, algunos deciden ignorarlas y durante las pruebas de alcoholemia son remitidos al llamado 'Torito', en donde además de cumplir con una sanción económica, deberán cumplir horas de arresto.

Si una persona es solicitada por las autoridades en uno de los puntos de prueba y esta excede el nivel permitido de alcohol en la sangre, que es de 0.40 grados por litro en aire espirado, será acreedora de una sanción en términos del Reglamento de Tránsito de la CDMX, la cual señala que las personas sancionadas serán enviadas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocida como 'El Torito'.

Entre las sanciones que se imponen a quien incurra en una fata al Reglamento de Tránsito, están que la persona permanecerá arrestada entre 12 hasta las 36 horas, situación que decidirá el juez de turno, también se le restarán seis de los diez puntos de la licencia de conducir como penalización o bien, podría incurrir en la suspensión de la misma, lo cual dependerá de su historial como infractor.

No sólo eso, los automóviles serán remitidos directamente al corralón, y para poder sacarlo se tiene que pagar el servicio de 'arrastre', que va de los 800 pesos hasta los 1,500 pesos, de acuerdo a la ubicación del depósito al cual fue llevado el vehículo, además, si el auto no era de tu propiedad, deberás pagar una multa de seis mil pesos adicionales. Por lo que las autoridades recomendaron que en caso de beber, no se debe conducir.



Fuente: Tribuna