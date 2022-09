¡Insólito! Mujer graba viaje en Metro sin uno de sus zapatos; se volvió viral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El caos de la Ciudad de México se refleja en cada uno de sus espacios y el Metro no es la excepción, ya que en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ocurren las cosas más extrañas e inesperadas, sobre todo en hora pico. Tal es el caso de una mujer, quién entre los empujones perdió un zapato, hecho que compartió a través de su cuenta de TikTok, donde mostró su pie descalzo totalmente resignada.

Miris Reyes detalló que todo ocurrió cuando intentó abordar el convoy, cómo el resto de los usuarios que se aglomeraron para esperar que las puertas se abrieran, sin embargo, entre los empujones su zapato cayó a las vías y no le quedó de otra más que ocupar un lugar en el vagón y documentar el resto de su viaje. En las imágenes se muestra en el vagón con uno de sus pies descalzos, aunque resaltó que, por fortuna, traía calcetines protectores, por lo que sus "deditos no tocaron el piso frío".

Cabe mencionar que debido a que los calcetines que traía eran negros al igual que sus zapatos, de lejos no se alcanzaba a percibir que en realidad no tenía el par de calzado completo. Sin embargo, la chusca situación no pudo evitar que el video se hiciera viral en redes sociales, así como generar cientos de reacciones entre los seguidores, incluso hubo algunos que se sintieron identificados, ya que es común que ocurran este tipo de cosas en el Metro de la CDMX.

Usuaria pierde su zapato en el Metro, Foto: Tiktok: Miris Reyes



"Me pasó exactamente lo mismo hablé con el jefe de estación y me lo sacaron con un palo enorme y ya listo me fui a trabajar", comentó una usuaria.

De hecho, en la semana se viralizó otro video que tenía como protagonista al Metro de la capital nacional, pero en esta ocasión la violencia se hizo presente, luego de que dos pasajeras comenzaran una riña. Cabe destacar que el mes pasado personal del Metro de la Ciudad de México encontró una serpiente de metro y medio en la Línea 1, informó el sistema de transporte público. De acuerdo con el metro, el reptil se encontraba en uno de los pasillos del andén con dirección a Pantitlán de la Línea 1, en una de las estaciones que se encuentran cerradas por modernización.

Fuente: Tribuna