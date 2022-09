¡Que no te sorprendan! Todo lo que debes sabes sobre la ley seca para estas Fiestas Patrias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las Fiestas Patrias es común que las personas tomen algunas copas de alcohol para divertirse con sus seres queridos y celebrar un aniversario más del Inicio de la Independencia de México. Sin embargo, estas prácticas estarán prohibidas en algunas alcaldías de la Ciudad de México. A continuación, se presentarán todos los datos que se tienen que saber para que esta situación no sorprenda a los capitalinos.

La Ley Seca se activará en las 16 alcaldías que componen a la CDMX durante este 15 y 16 de septiembre, pues se realizarán festejos conmemorativos del 212 aniversario de la Independencia de México. En este sentido, cinco demarcaciones ya anunciaron que adoptarán esta medida, se trata de Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Iztapalapa, Cuajimalpa y Coyoacán, esto se informó en el Diario Oficial de la Ciudad de México.

La Ley Seca comenzó a las 0:00 horas de este 15 de septiembre y terminará a las 23:59 del 16 de este mes. Durante ese lapso las vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación incluyendo el servicio a domicilio o para llevar no podrán vender bebidas alcohólicas.

Ley Seca en la CDMX para Fiestas Patrias, Foto: Especial

La medida no aplica al interior de establecimientos mercantiles con giro de restaurante, siempre y cuando, haya consumo de alimentos. En caso de no respetar la Ley Seca, habrá multas desde los mil 882 pesos y hasta los 2 mil 687 pesos. Además, arrestos de hasta 36 horas y trabajo comunitario (12-18 horas). Del resto de las alcaldías no existe información en la Gaceta Oficial.

Por otro lado, seis de las 16 demarcaciones de la CDMX informaron que todo funcionará de manera cotidiana, es el caso de Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras, Benito Juárez y Álvaro Obregón, pues anunciaron que no tendrán Ley Seca con motivo de la conmemoración del 212 aniversario de la Independencia de México.

Fuente: Tribuna