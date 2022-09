Tras más de 5 horas: Activistas llegan a lo alto de la Estela de Luz y no serán detenidos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves en las inmediaciones de la Estela de Luz en la primera sección del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, se reunieron miembros del colectivo 'Hasta Encontrarte', un grupo de activistas que viajaron del estado de Guanajuato a la capital del país para levantar la voz y exigir a las autoridades su apoyo para encontrar a miles de personas desaparecidas a lo largo y ancho del país.

"Estamos el día de hoy en una manifestación pacífica esto derivado a las malas decisiones que han venido tomando, no solo este año, a lo largo del año desde que empezó la violencia en el estado se Guanajuato. Hay que recordar que Guanajuato, antes del 2017, era un estado sumamente tranquilo y libre se violencia, no había fosas clandestinas ni personas desaparecidas, venimos hoy porque nadie nos hace caso al momento de decirles que militarizar al estado de Guanajuato y al país no está funcionando no está derivando en paz, no está derivando justicia, sino que está creando más violencia a nuestro alrededor", dijo Viviana Mendoza, vocera del colectivo.

En punto de las 06:00 horas, un hombre y una mujer equipados con arneses y cuerdas, las activistas comenzaron a escalar los 104 metros de altura que mide el monumento Estela de Luz, en tanto que las compañeras del colectivo bloquearon la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Lieja. La zona fue resguardada y se permitió la libre expresión sin impedir el proceso del despliegue de la manta, por lo que se presume que las personas que subieron no serán detenidas.

"Somos un grupo de madres buscadoras del estado de Guanajuato, salimos de la entidad a las 10 de la noche y venimos a manifestarnos de forma pacífica, hace un año vinimos a traer fosas clandestinas, pero no nos quisieron hacer caso. Desgraciadamente pareciera que la especialidad de todas las autoridades es ser indolente ante las más de 100 mil personas desaparecidas que hay en el país y ante las miles de personas que son asesinadas", dijo otra de las activistas.

Manifestantes permanecen a los pies de la Estela de Luz Foto: TW@HEncontrarte

Luego de seis horas, en punto de las 12:00 horas, el hombre y la mujer lograron llegar al punto más alto de la estructura en donde desplegaron una manta en la que muestran las fotografías y los nombres de las personas desaparecidas. Al momento continúan en el lugar, donde permanecen en resguardo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la espera de que bajen los activistas y se menciona que elementos de bomberos y Protección Civil se encuentran a distancia no visible.

