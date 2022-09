¡Viva México! Liberan a más de 2 mil personas de prisión; Se usó la Ley de Amnistía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 15 de septiembre no solo se festeja el Inicio de la Independencia de México, pues hoy se liberaron a dos mil 685 personas que permanecían encarceladas en centros penitenciarios. Lo anterior como parte de “un acto de justicia”, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez. En ese sentido, la funcionaria informó la secretaría que encabeza y la de Gobernación gestionaron las libertades anticipadas y amnistías por instrucción Presidencial.

Además, dejó claro que esta acción fue para beneficiar a indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura. “Es un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con violencia, gente humilde que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o que ha enfrentado adversidades”, señaló.

Explicó que estas dos mil 549 personas fueron preliberadas, pues habían vivido en discriminación, enfrentaron la pobreza en sus comunidades, incluso no tuvieron oportunidad de una buena defensa. En total se liberaron 123 mujeres, 120 hombres, 208 personas con enfermedades crónico-degenerativas y 51 indígenas, además de 15 extranjeras. En este marco, 136 fueron beneficiaras de la Ley de Amnistía.

Liberan a personas encarceladas de manera injusta. Foto: Especial

“Es un claro ejemplo que se está trabajando entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, respetando la plena autonomía e independencia de jueces y magistrados”, dijo.

Por otro lado, Carlos Antonio Alpizar Salazar, el secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, informó que entre junio y septiembre del presente año se realizaron mil 198 liberaciones. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con estas acciones se avanza en la justicia, pues existe una voluntad para liberar a quienes no deben estar en las cárceles.

Fuente: Tribuna