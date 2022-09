¿Coincidencia? En pleno Día de la Independencia, sismo sorprende a Guerrero; alerta no sonó

Comparta este artículo

Chilpancingo, Guerrero.- La mañana de este viernes 16 de septiembre, en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, se registró un sismo de magnitud 4.5 en el Estado de Guerrero, el cual no alcanzó el nivel requerido para activar el sistema de alarma que advierte a diversas entidades sobre la proximidad d aun fenómeno natural de este tipo, en especial en la Ciudad de México donde el Desfile Militar ya había iniciado en la plancha del Zócalo Capitalino.

De acuerdo con lo expuesto por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), órgano que depende de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el movimiento telúrico ocurrió a 11 kilómetros del municipio de Tecpan y en la capital del país su intensidad fue muy débil, por lo que los residentes no lo sintieron aun cuando la alerta sísmica no se activó para poder en marcha los protocolos de seguridad.

Este sismo no generó daños en la localidad donde se registró el epicentro pero no es el primero que se registra durante el mes de septiembre, pues por ahora son tres de mayor intensidad que no han causado que la alerta sísmica se active; no obstante, se recuerda que sí sonará le próximo lunes 19 de septiembre cuando se conmemore un aniversario más de los terremotos de 1985 y 2017, mismos que dejaron daños materiales importantes y miles de decesos.

Por ello, se ha advertido que la alerta se activará en punto de las 12:19 horas y en este ejercicio de prevención se simulará un sismo de magnitud superior a siete grados, por lo que además los usuarios que cuenten con algún tipo de aplicación en sus teléfonos móviles, recibirán el anuncio en torno a la proximidad de un movimiento de magnitud moderada a alta; sin embargo, no ocurrirá tal fenómeno natural pero no por ello se pide ignorarlo, sino que la invitación es a abandonar el recinto donde se encuentren para seguir las indicaciones de los brigadistas quienes indicarán cuál es el lugar más seguro en caso de un temblor similar.

