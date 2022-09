¿El rey de TikTok? Marcelo Ebrard presume FOTO con Belinda con este divertido video

Ciudad de México.- En medio de las celebraciones por las fiestas patrias en torno a un aniversario más del inicio de la Guerra de Independencia, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard Casaubón, hizo uso de sus redes sociales para compartir la fotografía que en el pasado se hizo al lado de la cantante y actriz, Belinda, personaje que se posicionó a favor del actual Gobierno Federal en el marco en que estaba por realizarse la jornada electoral en 2018.

Cabe destacar que recientemente el canciller ha usado mucho la plataforma TikTok para acercarse al público joven que suele ser muy activo en la misma, algo por lo que incluso, además a lucir la imagen con la ojiverde, usó su voz pues se escucha una de las frases que la intérprete de temas como Ángel, Luz sin gravedad o Egoísta ha popularizado, misma que el funcionario insistió en este corto video que es lo que suele decir cuando le preguntan que cómo está.

"Cuando me preguntan que ¿cómo estoy? Yo les digo: 'Ganando com siempre'", se escucha en voz off.