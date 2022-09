Hoy No Circula: Cuáles autos no circulan este sábado 17 de septiembre en CDMX y EdoMéx

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con motivo de las celebraciones por las fiestas patrias muchas familias optaron por salir de viaje aprovechando el largo puente vacacional, sin embargo, las restricciones vehiculares del Programa Hoy No Circula se mantienen vigentes, por lo que aquí te decimos cuáles autos no pueden circular este sábado 17 de septiembre en las entidades que conforman la Megalópolis, es decir, la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.

De acuerdo con información proporcionada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el calendario del Programa Hoy No Circula sabatino, así, los vehículos que no circulan este 17de septiembre de 2022 son los automóviles con holograma 1 cuyas placas terminen en número non, es decir, 1, 3, 5, 7, 9. La medida también aplica a los autos que tienen holograma 2 y para las placas foráneas. Cabe mencionar que estas normas fueron diseñadas para cuidar el medio ambiente y la calidad del aire en el centro de la República Mexicana.

Las restricciones del programa Hoy No Circula llegan hasta el Estado de México y aplican en 18 municipios: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. Asimismo aplica en las entidades que conforman la Megalópolis. Cabe mencionar que las restricciones vehiculares se mantienen vigentes desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas.

Los autos que sí pueden transitar de manera libre en la capital mexicana, así como en el Estado de México y área conurbada son los Hologramas 0 y 00; Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en número par (2,4,6 y 8); motocicletas; taxis; automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2; así como automóviles conducidos por personal de salud. En los meses que se tienen un quinto sábado, los vehículos con holograma 1 pueden circular normalmente.

En caso de que decidas no acatar las reglas establecidas por la dependencia y utilices tu vehículo con las restricciones de placas mencionadas, podrás hacerte acreedor a una multa que varía de acuerdo a la entidad, por ejemplo, en la CDMX pagarás 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, un equivalente de mil 904 pesos a dos mil 264.70 pesos mexicanos; en tanto que en el Estado de México las autoridades te cobrarán hasta mil 460.80 pesos.

