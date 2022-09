Tras respuesta de Ucrania por plan de AMLO para restaurar la paz, el mandatario emite este mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes 16 de septiembre, el presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador informó que entre los planes del Gobierno Federal, se instaría a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a enviar una carta a la Organización del as Naciones Unidas (ONU) donde se detallaba un plana para restaurar la paz en Ucrania por un periodo de 5 años, evento que de inmediato generó una respuesta por parte del asesor del presidente Volodimir Zelenski, Mykhailo Podolyak quien criticó esta estrategia mediante un mensaje difundido en Twitter.

"Los 'pacificadores' que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas sólo causan sorpresa. López Obrador, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces, su 'plan' es un plan ruso", escribió Podolyak como respuesta a AMLO.

Foto: captura de pantalla

Sin embargo, este domingo 18 de septiembre el mandatario mexicano hizo uso de sus redes sociales para dar una respuesta al asesor del mandatario ucraniano en donde insistió en que tal propuesta que enviará próximamente el canciller Marcelo Ebrard es descartada debido a que detrás hay "sectarismos" y también "intereses de élite", por lo que además incluyó por completo un video donde se muestra el discurso que emitió en la Plancha del Zócalo capitalino para dejar más claro a qué serrería con tal propuesta.

"Repito el discurso de la propuesta para lograr la paz alterada por la guerra de Rusia y Ucrania. Lo hago porque muchos no la conocen y otros la desechan debido a sectarismos o intereses de élite. Sin embargo, es un deber tratar de salvar vidas y evitar sufrimientos en esos países. Está de por medio detener la inflación y la crisis económica y de bienestar en todo el mundo", escribió.

Foto: Twitter @lopezobrador_

En dicho mensaje, el mandatario federal no hizo referencia directa la asesor del presidente Zelenski quien no ha emitido postura alguna luego del mensaje del mexicano difundido en cadena nacional; no obstante, no se espera que haya tal pronunciamiento aunque en el espacio que el originario de Tabasco tiene desde Palacio Nacional podría insistir en detallar la carta que el canciller enviaría a la ONU aunque éste actualmente se encuentra en Reino Unido en representación de México por el funeral de la Reina Isabel II.

Fuente: Tribuna