Atención: La Cofepris alerta por la distribución y falsificación del medicamento remdesivir

Ciudad de México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la comercialización ilegal y falsificación del medicamento llamado remdesivir, un tratamiento utilizado para la atención de pacientes con Covid-19 y que además es de uso exclusivo de instituciones públicas del Gobierno federal y estatal que conforman el Sistema Nacional de Salud y de alta especialidad.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que como parte de los operativos constantes de vigilancia sobre productos regulados por la autoridad sanitaria, se dio seguimiento a una alerta emitida el pasado mes de julio de 2021, en donde se detectó la falsificación de cuatro nuevos lotes de remdesivir: EN2005A2-B, EN2009D7-Q, CM2022F5 y CA2023G5, asimismo, se encontraron productos con denominaciones distintivas como corovir, bemsivir, desrem, remdesivir, que no están autorizados para su comercialización y distribución en México.

La Cofepris advierte a la población que los medicamentos ilegales y falsificados carecen de pruebas sobre la seguridad de sus ingredientes, los riesgos de su elaboración, así como el correcto almacenaje y distribución, por tanto, la recomendación es no comprar medicinas que son de uso de emergencia o cualquier otro que se comercialice de manera irregular, incluso emitió una serie de recomendaciones para detener el fármaco apócrifo.

Las características del producto falsificado consisten en: tapón color azul y grabado; leyendas y tipografía no autorizada para México; presentación en sustancia líquida y lotes no utilizados por Gilead Sciences, por lo se exhorta a las farmacias a verificar si entre sus existencias no tienen los lotes EN2005A2-B, EN2009D7-Q, CM2022F5 y CA2023G5, y en caso de contar con dichos lotes, se debe suspender de manera inmediata el suministro y presentar la denuncia correspondiente en la página de Cofepris

El fármaco original llamado remdesivir fue aprobado en marzo de 2021 por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), bajo el esquema de uso de emergencia, es decir, sólo podrá suministrarse de forma gratuita en las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud y alta espacialidad. En caso contrario, la autoridad sanitaria podrá aplicar las sanciones administrativas pertinentes.

