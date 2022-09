Cierran puente 'El Yaqui' en Cuajimalpa por grieta; evalúan posibles riesgos tras sismo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego del sismo registrado este 19 de septiembre en la Ciudad de México las autoridades de Protección Civil, así como del Gobierno capitalino y de la alcaldía Cuajimalpa continúan en la revisión estructural de un puente vehicular en el sector de Vista Hermosa, el cual resultó con daños tras el movimiento telúrico de 7.7 grados con epicentro en Coalcoman, Michoacán, por lo que la circulación fue cerrada en el lugar, para evitar accidentes.

Las autoridades de Cuajimalpa señalaron que se registró una fisura luego del sismo por lo que por el momento y por cuestión de seguridad, el paso de vehículos fue cerrado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Al lugar arribó el alcalde de la demarcación, Adrián Rubalcava, quien adelantó que posiblemente la afectación no sea de gravedad, aunque esperará el dictamen de las autoridades.

"Es un puente que se construyó en el 2012 y tiene una fisura de la lateral que cruza de lado a lado del puente, justo en la coyuntura de las ballenas; ya vino un personal DRO (profesional independiente certificado) y dio la observación de que pudiera ser nada más un acomodamiento de las ballenas principal con la ballena central. Eso se percibe como una fractura desde un costado. El DRO argumenta que podría ser solamente eso y no representa un riesgo en la estructura. Lo que esperamos es que el Gobierno de la Ciudad envíe personal especializado pero vienen expertos en la materia para determinar si podremos abrir la circulación del puente lo antes posible para no afectar a los vecinos", comentó el alcalde.

El funcionario local detalló que la alcaldía reportó un saldo blanco, pues hasta el momento no se han reportado lesionados, solo algunos desgajamientos de las partes altas, aunque esto no representaría un riesgo para los habitantes de aquella zona. Aunque no fue el único puente vehicular que resultó con afectaciones tras el sismo de esta tarde, pues en el Estado de México, la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras difundió una imagen en la que se observa cómo se movieron las trabes del puente frente a la plaza comercial Magnocentro, por lo que solicitó una inspección de protección civil.

Fuente: Tribuna