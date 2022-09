¿Cómo reportar fallas en altavoces de alerta sísmica del C5? Aquí te damos los detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México informó que cuenta con un sistema de altavoces distribuidos en todas las alcaldías, los cuales son utilizados para informar acerca de incidentes de alto riesgo y el voceo de personas extraviadas, aunque su principal función es emitir la alerta sísmica, por lo que activan los altavoces durante los simulacros y en caso de sismos.

La tarde de este 19 de septiembre se realizó el Simulacro Nacional 2022 y (como bono adicional) se registró un sismo de magnitud 7.7 con epicentro a al sur de Coacolman, Michoacán, por lo anterior se activaron todos los protocolos de Protección Civil en los estados en los que se registró el movimiento telúrico, a pesar de ello, en redes sociales algunos usuarios mencionaron que los altavoces no se activaron.

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que de los 13 mil 860 altavoces que existen en la ciudad, sólo 13 mil 737 operaron de manera correcta en tanto que 123 no sonaron, por lo que se iniciaron con los protocolos necesarios para detectar las alarmas que no funcionan y comenzaron con los trabajos de mantenimiento y reparación para futuros sucesos.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), que es el ente es el encargado de detectar los sismos, informa a través de sus sensores que cuentan con una tecnología única y están disponibles las 24 horas, a las oficinas del C5 en donde se toma la señal del Sasmex y la retransmite a través de los altavoces de la Ciudad de México. Por ello, se indicó que las falsas alertas son responsabilidad del C5, no del Sasmex.

El coordinador general del C5, Juan Manuel García Ortegón dio a conocer que las anomalías que pudieran presentarse durante las pruebas de sonido son: que no se reproduzca el mensaje en el altavoz; que el volumen del mensaje sea bajo; la claridad del mensaje no sea la adecuada, por lo que se exhortó a la población a denunciar las alarmas sísmicas que no hayan funcionado de la manera correcta durante el sismo.

¿Cómo puedo reportar fallas en los altavoces de la alerta sísmica?

- Levanta una denuncia en Locatel al teléfono 56581111 o través de su página de internet

- Proporciona el número de identificación del poste, que se encuentra arriba del botón de emergencia.

- En redes sociales: En las cuentas oficiales del @C5_CDMX y @locatel_mx.

Fuente: Tribuna