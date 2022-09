Mientras el SSN ajusta magnitud de 7.7 el sismo de este 19S, estas entidades suspenden clases

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de realizare el mega simulacro nacional con la intención de conmemorar los terremotos del 19 de septiembre pero de 1985 y 2017, en punto de las 13:05 horas un nuevo movimiento telúrico se registró en el municipio de Coalcoman, Michoacán, fenómeno natural que afectó a varias entidades entre ellas la capital mexicana donde los sistemas de alerta se activaron para alertar a la ciudadanía.

La magnitud preliminar de este seísmo fue de 7.4 grados, misma que una hora después el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ajustó a 7.7 grados y por lo que diversas entidades del país informaron que se suspendían las clases presenciales a modo de proteger a la ciudadanía, ya que hasta ahora en Colima es donde s esa registrado la réplica más fuerte con una magnitud de 5.1 grados.

Hasta ahora, un total de cuatro entidades han determinado que las clases presenciales las cuales iniciaron el pasado 29 de agosto se suspendían hasta nuevo aviso; ejemplo de ello fue Colima donde las autoridades destacaron que al menos hasta el próximo martes 20 de septiembre tanto los turnos matutino como vespertino estaban canceladas en todos los niveles educativos.

Del mismo modo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda informó mediante su cuenta en Twitter que tanto los funcionarios del Gobierno como los planteles educativos suspendían actividades; en este caso, no se dio una fecha para retornar a la normalidad ya que la prioridad es la de evaluar posibles daños; incluso, la mandataria informó que no había alerta de tsunami en la entidad y tampoco había variaciones del nivel del mar.

Aguascalientes fue otra de las entidades que optó por suspender clases y en este caso se remarcó que los directores y personal educativo tendrían que reportarse. Asimismo, Morelos informó que la medida sería solo para el turno vespertino, pues pese a que el movimiento telúrico también se sintió en el estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco, la intensidad fue menor.

Finalmente, la Secretaria de Educación en el Estado de Jalisco informó que tanto los estudiantes d educación básica como media superior y superior, no tendrían actividades en lo que resta del día. En redes sociales, Enrique Alfaro, quien se encuentra en Europa, informó que a la distancia ha monitoreado posibles daños, evento por lo que destacó que no hay pérdidas que lamentar; no obstante, por la misma vía se mantendría la información adecuada para mantener bien informada a la ciudadanía.

