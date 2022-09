Si casi no se nota: Descartan afectaciones en puente vehicular de Huixquilucan por sismo

Comparta este artículo

Huixquilucan, Estado de México.- Tras el sismo registrado este 19 de septiembre, que fue 7.7 grados con epicentro en Coalcoman, Michoacán, se registró una fisura en el puente que conecta el Magnocentro con Bosque Real, en el Estado de México, por lo que las autoridades municipales solicitaron apoyo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, y de un perito particular para que realizaran las investigaciones necesarias para determinar la gravedad del daño.

La titular del Gobierno del municipio de Huixquilucan, Romina Contreras detalló que el acceso al puente vehicular, ubicado en Interlomas, fue cerrado en su totalidad, hasta que fuera revisado por la Coordinación de Protección Civil estatal, por lo que a través de sus redes sociales, en donde se ve aprecia una fotografía del puente que muestra una separación que habría surgido tras el sismo. Al respecto, algunos vecinos de la zona permanecen en alerta debido a este hecho.

Al respecto, Alfredo Gutiérrez, coordinador de Protección Civil de Huixquilucan, informó que se continúan las labores de peritajes en el puente vehicular que conecta con Bosque Real, a la altura del Magnocentro, sobre avenida Palma Criolla, luego del daño ocasionado por el sismo, por lo que la circulación en el sitio permanece cerrada, sin embargo, adelantó que a pesar de que no se tengan los resultados de los peritajes municipales, estatales y federales, el dictamen inicial señala que no hay riesgo.

El funcionario local detalló que las primeras verificaciones apuntan a que el daño no es severo, aunque esperarán a los resultados por escrito para tener el respaldo de estos, hasta entonces, mantendrán cerrada la circulación, a pesar de que las dependencias coinciden en que los daños no representan un peligro, los tiempos de entrega de los informes dependerán de las autoridades estatales para que se de la reapertura de la vialidad: "No hay fisura, ni fractura", destacó el funcionario en entrevista con Milenio.

Recordemos que tras el sismo registrado este lunes 19 de septiembre, los vecinos comenzaron a informar a las autoridades del daño que se registró en el puente vehicular, por lo que elementos de Policía Estatal y de Protección Civil municipal arribaron al lugar y tras una inspección, los primeros reportes descartan daños graves en la estructura, aunque se solicitó el apoyo de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México para determinar el estado que guarda dicho puente vehicular.

Fuente: Tribuna