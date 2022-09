Sismo en la CDMX: Piden al Gobierno de la CDMX evitar otra tragedia con ordenamiento territorial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de cinco años de la tragedia derivada del sismo del 19 de septiembre de 2017, se le solicitó al Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum impulsar un programa de ordenamiento territorial que se base en situaciones como las acontecidas durante estos desastres naturales y, de esa manera, evitar poner en riesgo a la población de la CDMX.

En ese sentido, En el marco de la sesión solemne con motivo de los sismos de 1985 y 2017, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido, recordó que también se conmemora el Día Nacional de Protección Civil, lo que permite la reflexión para analizar los avances o retrocesos para lograr una ciudad resiliente y habitable, debido a las condiciones geográficas de la CDMX.

Mencionó que la protección civil y la gestión integral de riesgos es una premisa que sigue vigente esto ante el proceso de consulta del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial y detalló que “No podemos hablar de crecimiento y desarrollo, sin antes tomar en cuenta todos y cada uno de los elementos que deben formar parte de una propuesta, estableciendo las prioridades adecuadas para garantizar el derecho a una ciudad habitable, pues no es construir por construir, ni fijar alturas de edificaciones a la ligera”, aseguró.

Edificios en la CDMX, Foto: Especial

Cabe señalar que en el proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial sólo refiere una ocasión el tema de protección civil basado en una herramienta práctica que hoy conocemos como Atlas de Riesgo; y al respecto, fija como objetivo a largo plazo que todas las alcaldías cuenten con su propio Atlas de Riesgo, y la meta inmediata a 5 años es que el por lo menos 5 de ellas ya lo tengan.

“El documento reconoce que existen diferentes fenómenos perturbadores en la ciudad, que ponen en riesgo nuestra integridad, pues pueden presentarse peligros geológicos, hundimientos, socavones y riesgos meteorológicos, pero es lamentable que este instrumento de planeación proyecte líneas de acción para el Atlas de Riesgo hasta dentro de 15 años, pues hoy la ley ya obliga a que se cumpla en las 16 alcaldías, y en esta materia cualquier segundo cuenta”, señaló la legisladora.

Salido Magos insistió en que se debería considerar una estrategia de actualización constante de los Atlas de riesgo, pues las condiciones de nuestra ciudad son siempre cambiantes, y se vio en Vallejo, donde lamentablemente se presentó un incendio y el riesgo que algo hiciera explosión, era alto por no conocer si en las bodegas se almacenaba alguna sustancia peligrosa. Finalmente, mencionó que la historia siempre juzgará los errores y aciertos, por eso no se debe retrasar el cumplimiento de la obligación para tener y actualizar los Atlas de riesgo, pues hay cosas previsibles que, ante el desarrollo urbano proyectado, pueden pasarse por alto, y sería un verdadero desacierto no considerar estas herramientas como eje prioritario en el ordenamiento territorial de la Capital para los próximos 15 años.

