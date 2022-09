Tras sismo en CDMX recorren calles de la Cuauhtémoc e instalan salas de crisis en Miguel Hidalgo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, recorrió las colonias de su demarcación y ordenó una revisión de inmuebles luego del sismo de 7.4 grados, con epicentro en Coalcoman, Michoacán, que se registró este 19 de septiembre a las 13:05. Al recibirse la alerta de inmediato el personal de Protección Civil y de Seguridad Ciudadana coordinaron la evacuación de las tres mil 500 personas que se hallaban en el edificio sede.

Gracias a la rapidez con que se actuó no se registraron incidentes mayores, únicamente fueron atendidas crisis nerviosas, que no ameritaron traslado. Tras una revisión al edificio sede de la alcaldía Cuauhtémoc, el director de obras aseguró que todo estaba en orden, por lo que el personal regresó a sus labores. la alcaldesa Sandra Cuevas ordenó a sus directores una reunión urgente para monitorear las 33 colonias y hasta el momento no se ha recibido denuncias de daños en inmuebles.

En ese sentido, tras el sismo el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, instaló la Sala de Crisis para monitorear las posibles afectaciones en esta demarcación. En este momento se encuentra reunido en la Base Sombra de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, en donde también se encuentra la titular de esta área, Marcela Gómez, Zalce; el Director Ejecutivo de Protección Civil, José Federico Piña y Carlos Gelista, Jefe de Oficina de la alcaldía.

alcaldía Cuauhtémoc, Foto: Especial.

Pasado el mediodía de este lunes, se realizó en la explanada el Simulacro Nacional con hipótesis de un temblor de 8.1 grados Richter, por lo que todo el personal fue evacuado de las instalaciones. En el evento de simulación, Tabe recordó que desde hace un año, su administración ha implementado varias políticas públicas en materia de prevención, con el objetivo de promover la prevención y la resiliencia.

En este contexto, sostuvo, el gobierno de Miguel Hidalgo aspira a ser la alcaldía mejor prepara para responder a las emergencias, que cuente con la brigada comunitaria y el ejército de rescate más numeroso y mejor organizado de la Ciudad. “Que así Miguel Hidalgo demuestre, y las vecinas y vecinos, nuestra solidaridad, que sabemos tenderle la mano a quienes más lo necesitan, hoy un espíritu tan necesario en nuestro país y en nuestra Ciudad, ese espíritu de solidaridad que se demuestre en los hechos”, expresó el alcalde.

Fuente: Tribuna