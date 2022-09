Vidrios rotos y hasta fugas de agua en el AICM, el saldo que dejó el sismo en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego del sismo que se registró en la capital mexicana de 7.7 grados con epicentro en Coalcomán, Michoacán, las autoridades del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) informaron que realizaron los protocoles necesarios de verificación en las instalaciones, por lo que al menos 10 vuelos fueron retrasados, sin embargo, se detalló que tras la exhaustiva revisión, no se encontraron daños estructurales importantes.

A través de sus redes sociales oficiales, el AICM informó que tras una revisión a sus instalaciones, se encontraron daños menores en diversas zonas, asimismo, se detectaron asentamientos menores en las rampas vehiculares de acceso a la Terminal 2 y tapajuntas dobladas. También se registraron desprendimientos de acabados como yeso y pintura en algunos muros; algunas fugas de agua en las instalaciones hidrosanitarias; cristales rotos y sujetadores de canceles de vidrio descalibrado.

"AICM Informa Luego del sismo, y tras concluir la inspección correspondiente, no se detectaron daños relevantes que comprometan las estructuras de los edificios terminales", expresaron las autoridades del aeropuerto capitalino, quienes además sostuvieron que los daños encontrados no comprometen, en nada, las estructuras de los edificios de las Terminales 1 y 2, además de que no se reportó alguna novedad en la cimentación de las instalaciones.

El AICM es el principal aeropuerto del país, ya que concentra a más del 40 por ciento de los pasajeros de transporte aéreo, quienes se vieron afectados por el sismo de este 19 de septiembre, pues al menos 10 vuelos se vieron afectados. Alguno vuelos fueron demorados, incluso desde el simulacro: "Luego del sismo se tiene que realizar una revisión de rutina a las pistas", compartió personal del aeropuerto. Tras las revisiones, hacia las 16:40 horas se reestablecieron las partidas de los vuelos.

Luego de activar los protocolos de seguridad, el aeropuerto 'Benito Juárez' informó en sus redes sociales que se reanudaron las operaciones a las 13:16 horas, sin reportarse, tampoco, problemas en las pistas del puerto aéreo: "Se presentaron crisis nerviosas de algunas personas, quienes fueron atendidas", detalló el AICM. Cabe recordar que la Terminal 2 registra daños en su estructura, por lo que el Gobierno de la CDMX, con el apoyo de las autoridades federales, pondrán en marcha un plan de modernización en el área.

