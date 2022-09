El dron espía: Padres denuncian que sujeto presuntamente acosa a sus hijos en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Padres de familia de la Escuela Primaria 'Nicolás García de San Vicente', ubicada en la colonia Ermita Zaragoza, alcaldía Iztapalapa, denunciaron que un hombre presuntamente acosa a sus hijos al sobrevolar un dron durante la hora del receso, hecho que ha causado preocupación entre la comunidad estudiantil, por lo que se organizaron rondas de vigilancia civil en el plantel, para resguardar la integridad de los menores.

De acuerdo con la información compartida, los padres de familia aseguran que sus hijos les han comentado que han detectado la presencia de hasta tres drones sobrevolando la escuela: "Hay uno negro, uno rojo y uno blanco. Lo han visto sobrevolando por el área del patio, terminando el recreo el dron se va. Otros alumnos comentan que vieron que se metió a uno de los sanitarios, no había nadie en el sanitario, pero vieron que se metió el dron", contó Daniela, una madre de familia.

El hombre dijo conocer gente importante Foto: Especial

Fue hasta este 2 de septiembre, luego del regreso a clases que se dio este lunes 29 de agosto, que se decidió seguir el camino que llevaba el dron y los llevó hasta la casa de un sujeto, que estaba manipulando el dron desde la azotea del domicilio. Al increparlo, el hombre sólo mencionó que estaba realizando labores para medir la longitud del aparato, sin embargo, se le cuestionó el hacerlo durante la hora del receso, a lo que el sujeto respondió: "me dijo que él podía hacer lo que quería y que había gente detrás de él", comentó la mujer

A pesar de que se solicitó el apoyo de las autoridades para que los acompañara durante los hechos, estos sólo lo pudieron invitar a comprometerse a ya no volar el dron durante la hora de receso y lejos de la escuela, sin embargo, los padres de familia acudieron a levantar una denuncia de hechos ante el Ministerio Público, en donde se les dijo que la persona no incurre en ningún delito: "no hay exhibicionismo corporal, ya que los niños no están desnudos", detalló Daniela, la madre de familia.

Derivado de los hechos ocurridos la directora del plantel Escuela Primaria 'Nicolás García de San Vicente', de la alcaldía Iztapalapa, envió un oficio con destino al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para que tome conocimiento del caso y en consecuencia, se establezca una coordinación para enviar mayor vigilancia en la zona. Cabe mencionar que las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Fuente:Tribuna