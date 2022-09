Gobierno de Baja California cancela clases por tormenta tropical 'Javier'; maestros sí deben trabajar

Comparta este artículo

La Paz, Baja California.- La mañana de este viernes 2 de septiembre, el Gobierno de Baja California informó que, derivado de la tormenta tropical 'Javier', las clases quedaban suspendidas en los municipios de La Paz y Los Cabos, pues las fuertes tormentas no solo han causado inundaciones sino que además los vientos que este fenómeno natural genera podrían afectar a los alumnos al tratar de llegar a los recintos educativos.

La decisión se tomó luego de una reunión con personal de Protección Civil realzada en punto de las 09:00 horas, tiempo local y será para las 14:00 horas cuando se reúnan de nueva cuenta a modo de informar a la ciudadanía cuál es el panorama por esta tormenta. Cabe destacar que al mote o, no se ha habido de corridas de arroyos, mismos que son comunes en los municipios donde se cancelaron las clases hasta nuevo aviso.

Aunque las clases no se llevaran acabo, se pidió que el personal docente y administrativo de las escuelas sí se presenten a realizar labores, algo por lo que Víctor Castro Cosío, gobernador de la entidad escribió en redes sociales: "Que se lleven su paraguas y ámonos, a chambear", frase que dividió opiniones entre los internautas pues consideraron que en caso de aumentar la intensidad de este fenómeno natural, la integridad del personal se vería comprometida.

A modo de explicar cuál es la intensidad de esta tormenta tropical, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se han registrado vientos de hasta 95 kilómetros por hora y ello ha dejado que el pronóstico de intensa lluvia se mantenga por las siguientes 24 horas, algo por lo que se evitó realizar actividades de navegación ya que además el oleaje sería intenso. No obstante, el Gobierno estatal apuntó que en caso de no ser necesario, la ciudadanía no saliera a la vía pública y mucho menos se hiciera el intento por cruzar ríos o arroyos, algo que los docentes sí tendrán que hacer pues fueron llamados a trabajar.

