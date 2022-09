'Mañanera' de AMLO: Leticia Ramírez, nueva titular de la SEP, presenta estrategia para educación

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya tomó por primera vez la palabra y habló sobre la nueva estrategia que implementará en la dependencia; en esta misma intervención, reconoció que en este nuevo Ciclo Escolar 2022-2023, "no todos los alumnos regresaron a clases".

En la 'mañanera' de este viernes 2 de septiembre del 2022, la maestra Leticia Ramírez compartió la nueva estrategia que tendrá ahora que está al frente de la SEP. Cabe recordar que, oficialmente, el cargo fue ocupado el pasado jueves 1 de setiembre, tras la salida de Delfina Gómez, quien será la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones del próximo 2024 en el Estado de México (Edomex).

En la imagen, el presidente AMLO, Leticia Ramírez y Delfina Gómez. Foto: Internet

Soy una maestra orgullosamente normalista , egresada de la benemérita escuela nacional de maestros y a partir de ayer he tomado la dirección de la Secretaría de Educación Pública de nuestro país. Con responsabilidad tomo el compromiso de este encargo porque como servidora pública he luchado y trabajado por la transformación y mejora de México", dijo al inicio de su intervención la secretaria de Educación.

Posteriormente, señaló que priorizará la atención de la educación a los sectores más desprotegidos, como un principio además del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T): "Mi trabajo será para la educación de todas y todos, pero como un principio de la cuarta transformación, será principalmente con los más necesitados, con los indígenas, con los afro mexicanos, con los jornaleros, migrantes y con aquellos que enfrentan barreras para el aprendizaje, de personas con discapacidad", expresó la funcionaria.

De igual forma, Ramírez señaló que, luego de dos años de pandemia de Covid-19, hubo deserción escolar, y que no todos los niños y jóvenes regresaron a clases presenciales, por lo que dijo “"hará que todos los alumnos regresen a las aulas". Sin embargo, señaló que el inicio del Ciclo Escolar 2022-2023 fue "maravilloso" con los presentes. Finalmente, prometió dar continuidad al plan del gobierno federal de la Nueva Escuela Mexicana, iniciado por el exsecretario de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán y continuado con la recién saliente secretaria Delfina Gómez.

Sin embargo el regreso a las actividades presenciales no trajo a las escuelas a todas y todos nuestros estudiantes. Hoy tenemos que hacer que regresen a las escuelas la totalidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la educación inicial hasta la educación superior. No por una cuestión de estadística, sino porque no hay nada más importante para ellos y para nosotros que estén en la escuela, que aprendan, que jueguen, que convivan, que compartan, que sean felices”, expuso la titular de la SEP.