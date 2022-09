Adiós, vaquero: Centro Coyoacán cierra sus puertas para siempre con todo y mariachis

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 33 años de dar servicio al público capitalino, la plaza comercial Centro Coyoacán cerró sus puertas el 19 de septiembre en medio del sismo de 7.7 grados con epicentro en Coalcoman, Michoacán. A través de redes sociales, los usuarios compartieron algunas anécdotas que vivieron al interior del centro comercial y hasta se hizo viral un video en el que los tradicionales mariachis entonaron la clásica canción 'Las Golondrinas'.

El Centro Coyoacán, ubicado sobre Circuito Interior Río Churubusco y Avenida Universidad, será demolido para dar paso a un nuevo centro comercial. Una de sus grandes características de este edificio color naranja, es que se encontraba justo a las afueras de la estación Coyoacán de la línea 3 del Metro de la Ciudad de México; fue inaugurado en 1989 en la que albergaba la cuarta del Grupo Palacio de Hierro.

Interior del Centro Coyoacán Foto: Twitter

La plaza fue diseñada por el arquitecto Javier Sordo Madaleno y tiene espacio para 124 locales comerciales, en los que han aparecido tiendas de renombre como Kiehl´s, Scapinno, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Underwear, Aldo, Mango, Dyson, New Era, UGG, Sally Beauty, The Body Shop, Outlet Palacio etc., además de incluir la tienda El Palacio de Hierro. Cabe mencionar que el lugar será demolido y se construirá parte de la nueva plaza comercial llamada Mítikah.

Mítikah también ocupará parte de la misma zona sobre la Avenida México y la calle Real de Mayorazgo, en la alcaldía Benito Juárez. Desde 2018, el grupo Fibra Uno es el encargado de la construcción del complejo Mítikah, aunque el proyecto ha suscitado algunas dudas para los vecinos de Pueblo de Xoco, quienes solicitaron ante la administración de la alcaldía se niegue la demolición del inmueble.

Interior del Centro Coyoacán Foto: Twitter

Lo anterior, ya que señalan se desconoce qué pasará con el terreno y ante esto persiste el temor sobre el impacto real de la obra y que esta pueda afectar su calidad de vida como pueblo originario de la Ciudad de México, así como al entorno urbano de la colonia, sin embargo, no se ha compartido información por parte del alcalde, Santiago Taboada, al respecto de las obras de demolición de Centro Coyoacán.

En redes sociales, los usuarios no dudaron en compartir su nostalgia por el cierre de la plaza comercial, en donde los administradores de la tienda organizaron un evento en el que estuvieron presentes los clientes y un grupo de mariachis, quienes amenizaron la tarde: "Apenas me entero que van a demoler el Centro Coyoacán, una plaza comercial de las más viejitas de la CDMX. Muchos recuerdos ahí para muchos de nosotros, que lástima", expresó una usuaria de Twitter.

