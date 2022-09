Autoridades de Naucalpan descartan que puente de Vía Gustavo Baz tenga daños tras sismo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un día después del sismo registrado en la Ciudad de México y el área conurbada del Estado de México, a través de redes sociales los usuarios realizaron una denuncia ciudadana respecto a un puente vehicular ubicado en la Vía Doctor Gustavo Baz, en el municipio de Naucalpan, ya que presuntamente dicho puente habría sufrido daños estructurales a raíz del movimiento telúrico, por lo que las autoridades comenzaron con la revisión pertinente.

Al lugar llegaron elementos de la policía municipal y de Protección Civil y Bomberos de la entidad mexiquense, quienes advirtieron del daño a la altura de la Calzada San Agustín con dirección a Puente de Vigas, en el tramo que comprende la colonia Echegaray, en donde comenzaron a realizar las evaluaciones correspondientes, y de acuerdo con los dictámenes preliminares, el daño no fue a causa del sismo.

Los funcionarios recorrieron el tramo dañado y observaron que el puente registraba fisuras en uno de los costados, por lo que tras terminar la inspección determinaron que los daños no fueron a consecuencia del temblor. La circulación no se vio afectada en la zona, pues no hubo necesidad de cerrar el paso a los automóviles. De manera extraoficial, el personal del ayuntamiento informó que se enviará una carta a la Junta de Caminos del Estado de México, a fin de que acuda al lugar y puedan dar el mantenimiento correspondiente.

Tras la inspección, el personal de Protección Civil de Naucalpan descartó que exista riesgo de desplome en el puente vehicular que tiene ocho metros de altura y se conforma por nueve vigas de concreto armado. En su estructura del costado poniente presenta: "una afectación con agrietamientos en remate de contrafuerte, es decir en la unión de vigas, sin afectación estructural mayor, ni asentamientos diferenciales", indicó Moisés Minquini Matilde, titular de la Coordinación de Protección Civil de Naucalpan.

Tras la inspección preliminar se reportó que en la parte superior del puente se: "exhibe ausencia de placa para unión de tableros. La afectación observada en el sitio, tiene una antigüedad de más de seis años y al momento no presenta riesgo para el arroyo vehicular", indicó Moisés Minquini, sin embargo, detalló que se informará a la Junta Local de Caminos del Estado de México, para que se realice el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo del puente vial.

Fuente: Tribuna