¿El SAT te redujo una multa? Ten cuidado, porque podrías estar en su lista negra

Ciudad de México.- De acuerdo con Abel Garza, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), informó que recientemente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha comenzado a registrar a los contribuyentes que formarán parte de su llamada 'lista negra', en la que se podrán encontrar los nombres de aquellas personas que previamente solicitaron una reducción de multa ante la autoridad fiscal.

El titular de la ICPNL detalló que el formar parte de esta 'lista negra', implica un grave problema para aquél ciudadano que sea inscrito en tal apartado, ya que la sanción se traduciría en que no podrá realizar actividades propias del orden fiscal, como la emisión de facturas y esto a su vez traería consecuencias en sus ingresos, principalmente para aquellos microempresarios, y las pequeñas o medianas empresas.

La información comenzó a circular a través de redes sociales luego de una entrevista realizada por el medio El Economista al Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), en donde se informó que su bien la opción de reducir una multa ante el SAT es una alternativa atractiva para el contribuyente, la oficina de Administración Tributaria debe informar al público sobre los nombres que aparecen en las ‘listas negras’ en su modalidad de datos abiertos.

Se detalló que el solicitar una reducción de multa ante el SAT presenta varios inconvenientes, de entrada la autoridad fiscal tiene la facultad de otorgar o no dicha reducción; el contribuyente podría recibir una respuesta negativa, en caso de que no cumpla con los requisitos establecidos por la ley, es decir, que la multa se encuentre firme (que no es susceptible a ningún recurso legal), el haber desistido de cualquier impugnación, o el no haber sido publicado en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

"Ante tal situación, el ICPNL considera importante alertar a los contribuyentes que se hubieran beneficiado con la reducción de multas, de los trastornos que podrían tener con sus clientes al aparecer incluidos en estas 'listas negras' del SAT", señaló el titular del ICPNL por lo que lanzó un exhortó a los contribuyentes a revisar el importe de sus multas al solicitar una reducción y compararlo contra las dificultades que podrían resultar una vez sean colocados en la "lista negra".

