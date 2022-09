Esta es la colonia de la alcaldía Gustavo A. Madero en donde más robos se registran

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) es una demarcación que se encuentra al norte de la Ciudad de México y colinda con los municipios de Coacalco de Berriozábal, Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Tultitlán, en el Estado de México y con las alcaldías Venustiano Carranza, Azcapotzalco y la Cuauhtémoc, sin embargo, en todo el territorio se detectó una colonia en la que se reporta el mayor registro de robo a transeúnte.

De acuerdo con los vecinos de la alcaldía GAM que es administrada por Francisco Chigüil Figueroa, en la Avenida 606 A de la colonia San Juan de Aragón, a pesar de los múltiples reportes que se tienen ante las autoridades locales, el robo a transeúnte continúa siendo ‘el pan de cada día’ para quien transita en esta zona, ya que esta Avenida conecta con calles aledañas a la estación del Metro Bosque de Aragón.

La avenida se caracteriza por poseer grandes árboles y arbustos, mismos que no han sido podados por la administración actual, lo que provoca que las luminarias no den la luz requerida y necesaria hacia la calle, al estar cubiertas por las ramas, en consecuencia, los delincuentes aprovechan la oscuridad de la vialidad para cometer el delito, ya que se esconden detrás de los arbustos y árboles para robar a la gente.

"Este andador, que es el andador 606, es un punto rojo de delincuencia aquí transita toda la gente que baja del metro, pasa para la 602, 604, 606, CTM Aragón, y a todos los asaltan por qué no hay luz, se esconden los delincuentes entre los árboles; usted puede apreciar que se tiene enrejado, donde no tenemos para dónde correr y es un punto rojo muy peligroso", señaló una vecina en entrevista con el medio Excélsior.

La avenida, que además cuenta con un área de juegos infantiles, se ha vuelto también un punto de venta para los narcomenudistas de la zona, a este problema, del cual dicen los vecinos ya tiene conocimiento el alcalde, Francisco Chigüil Figueroa, se suma la invasión de áreas comunes por parte de algunas personas y los enrejados de las calles, que "convierten a la Avenida 606 A en un foco rojo para la delincuencia", expresaron los vecinos.

De acuerdo con información compartida, en lo que va de este año, los delincuentes que han realizado el robo a transeúnte, han apuñalado a dos víctimas en esta zona, que lamentablemente no pudieron ser auxiliadas a tiempo por los paramédicos, debido a que las calles están enrejadas y no se permite el paso a ningún vehículo ajeno a los que vive en esta zona, por lo que las autoridades no han podido regularizar la situación.

Fuente: Tribuna