¿No sabes cómo? Este es el paso a paso para usar tu tarjeta del Salario Rosa en cajeros automáticos

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Desde que el actual Gobierno del Estado de México entró en vigor, puso en marcha el denominado Salario Rosa, un programa social que da apoyo a las mujeres de 18 a 59 años residentes de dicha entidad y quienes, con la intención de hacerse cargo de un hogar, no cuentan con un trabajo que les permita contar con recursos propios, motivo por el cual se reconoce su esfuerzo para el cuidado de la familia a través de la entrega de dos mil 400 pesos de manera bimestral.

Este martes 20 de septiembre, el gobernador Alfredo del Mazo hizo entrega de un total de cuatro mil 600 tarjetas a las nuevas beneficiarias que ya comenzarán a recibir este recurso, el cual se enfatizó, puede ser usado para lo que se desee sin condicionantes; no obstante, todavía hay algunas beneficiarias que se preguntan cómo es que pueden disponer del efectivo pues la tarjeta personalizada que reciben no cuenta con un cajero automático especializado.

"Por eso nació el programa, primero para reconocer a las amas de casa, agradecerles; segundo para que cuenten con un apoyo que puedan invertir en lo que deseen, si lo quieren invertir para apoyar a sus hijos, si lo quieren invertir en transporte, en la alimentación del hogar, en mejorar su vivienda, en atenderse un tema de salud, para eso es el Salario Rosa, para que lo inviertan en lo que ustedes deseen".

Foto: captura de pantalla

La nuevas beneficiarias son del los municipios de Isidro Fabela, Jilotzingo, Naucalpan y Huixquilucan, quienes a través de un sobre cerrado, recibieron un plástico donde se muestra su nombre, la fecha de vigencia de la tarjeta y un NIP compuesto por cuatro dígitos, mismo que servirá para activarla, ya que de no hacerlo, no se podrá cobrar el dinero que se entregará a partir de este momento.

¿Cómo disponer de efectivo del salario Rosa?

Como se mencionó anteriormente, este programa social es solo del Estado de México y, a diferencia de los programas de Bienestar, no hay sucursales especializadas, por lo que se puede usar con apoyo de cualquier cajero automático del país sin importar la institución bancaria, es decir, se puede usar en sucursales como Banorte, BBVA, CitiBanamex, Banco Azteca, HSBC, BanCoppel, etc., aunque cada banco cobrará una comisión por disposición de efectivo, misma que dependerá de cada una y la cual puede variar desde los 25 a los 40 pesos.

Por ello, se hace énfasis en que las mujeres que estén inscritas en este programa, no recibirán los dos mil 400 pesos, sino que será menos al considerar la mencionada comisión. No obstante, si lo que se desea es cobrarlo todo, se sugiere realizar pagos con tarjeta en tiendas de conveniencia o cadenas de supermercado donde se acepta este plástico y no se hará cobro de manejo de cuenta.

Foto: ilustrativa

Revisa que tu tarjeta cuente con tu nombre El sobre tendrá un NIP, memorízalo y evitar compartirlo con terceros Acude a cualquier cajero automático cercano a tu domicilio Introduce la tarjeta como te indica la máquina El sistema te pedirá poner el NIP, tecléalo sin que otro usuario lo vea Si eres nuevo usuario, te pedirá cambiarlo por seguridad. Elige uno que memorices. Si ya cuentas con un nuevo NIP, el sistema te pedirá concluir con la transacción o bien, consultar saldo, disponer de efectivo (si lo hay) o realizar otro tipo d actividad. En caso de ya no querer realizar movimientos, se puede oprimir el botón 'Salir' Evita pulsar botones de manera errónea, esto podría hacer que tu tarjeta quede retenida

Fuente: Tribuna