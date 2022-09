Si tu tarjeta de Movilidad Integrada ya no sirve y tiene saldo, así puedes desbloquearla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la capital del país se cuenta con un sistema electrónico avanzado que permite al usuario abordar el transporte público con una sola tarjeta, la cual tiene un costo de 15 pesos por el plástico más la recarga que se hará de acuerdo al tipo de transporte que usarás, sin embargo, en caso de que la tu tarjeta de Movilidad Integrada (MI) quede bloqueada y con saldo, aquí te decimos cómo puedes desbloquearla.

En caso de presentar dañó, bloqueó o si presentas algún otro problema con tu plástico de MI, puedes acudir a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, al Módulo de Tarjeta Recargable que se encuentra en la estación Centro Médico con el objetivo de auxiliar a los usuarios que tengan algún problema con su tarjeta de MI, en donde te atenderán de manera gratuita.

En este espacio de atención se brinda orientación y apoyo al usuario en lo correspondiente a problemas con las tarjetas de Movilidad Integrada que hayan adquirido, ya sea al interior del Metro, Metrobús o Tren Ligero: como reposición de saldos no reflejados en tarjetas compradas en máquinas expendedoras o taquillas de este sistema; reposición de tarjetas no entregadas por falla en máquina expendedora; revisión física y lógica de tarjeta MI.

Cabe mencionar que personal del Módulo de Tarjeta Recargable también atiende citas realizadas a través del Centro de Atención Telefónica Metro, con respecto a la reposición de saldo y brinda información general de la red a las personas que lo soliciten. El módulo en la estación Centro Médico, se ubica en el transborde de correspondencia entre la Línea 9 y la Línea 3, en un horario de servicio de las 08:00 horas a las 20:00 horas, de lunes a viernes.

Al momento de acudir a este módulo, no olvides llevar el plástico dañado y tu identificación oficial, deberás informar a la persona que se encuentre atendiendo tu situación y se te realizarán algunas preguntas para confirmar la información. En algunos casos, la credencial no podrá ser repuesta y deberás adquirir una nueva, en otros casos como los de saldo no registrado, tardan hasta una semana en ser resueltos.

La tarjeta de Movilidad Integrada (MI) funciona en casi todos los transportes de la Ciudad de México, puedes adquirirla en una de las máquina expendedoras dentro de las instalaciones o bien en las taquillas, el plástico tiene un costo de 15 pesos y deberás sumarle la recarga de saldo para el viaje que necesitas, por ejemplo, para usar el Metro, RTP y Tren Ligero el costo por viaje es de 5 pesos por persona; en el Metrobús es de 6 pesos; en el Trolebús Elevado y Cablebús es de 7 pesos por viaje.

Fuente: Tribuna