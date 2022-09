Tras el sismo descartan daños en el Puente del Yaqui en Cuajimalpa; siguen reparaciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este 19 de septiembre en la Ciudad de México se registró un sismo de 7.7. grados con epicentro en Coalcoman, Michoacán, dejando algunas afectaciones en la capital mexicana, como el daño registrado en el puente vehicular del 'Yaqui' en el sector de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa, por lo que elementos de la Protección Civil y de la demarcación, realizaron trabajos coordinados de inspección en la zona.

Al respecto, el secretario de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva Mediana informó que el 'Puente del Yaki', ubicado en avenida San José de los Cedros y José María Castorena, no registró un daño estructural durante el sismo, lo que se originó fue una falla en donde no se realizaron las juntas constructivas, por lo que la circulación podría ser reabierta una vez terminados los trabajos de revisión.

Personal de obras en 'El Yaqui' Foto: Excélsior

"Lo que tuvieron que haber hecho era marcar y cortar las guarniciones para que en el momento que venga un sismo se pueda mover y eso es lo que ayer se reflejó, una fisura en el piso, pero no tiene mayor problema, inclusive me confirman que una vez abrieron que lo que llaman junta matrix, pero en el asfalto no lo marcaron", comentó el funcionario público, quien detalló que se realizan trabajos de reparación en el lugar.

El titular de la Sobse capitalina, Jesús Antonio Esteva informó que actualmente diversos elementos de Protección Civil y de la demarcación de Cuajimalpa, se encuentran trabajando en el puente, por lo que los dictámenes podrían revelar si hubo omisión durante la construcción de la obra vehicular 'Puente El Yaqui', o bien, si fue una repavimentación en donde ya no se marcaron las juntas constructivas.

La fisura reportada en el 'Puente El Yaqui' Foto: Twitter

Actualmente se encuentran realizando obras para la liberación de cuatro juntas de calzada que requieren reparaciones. El puente sigue cerrado a la circulación, por lo que los automovilistas podrán circular por las laterales en avenida San José de los Cedros y José María Castorena, lo que provoca asentamientos vehiculares. En el lugar se cuenta con la presencia de elementos del programa Escudo Cuajimalpa que resguardar el acceso al puente.

Fuente: Tribuna