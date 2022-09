Tras el sismo en la CDMX, las autoridades del C5 anuncian la falla de 800 altavoces

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado lunes 19 de septiembre se registró un sismo en la Ciudad de México por lo que los altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) hicieron sonar la alarma sísmica en las 16 alcaldías de la capital mexicana, sin embargo y pesar de la realización previa del Simulacro Nacional 2022, muchos de estos altavoces fallaron y la ciudadanía se ha encargado de reportar las fallas.

El coordinador del C5, Juan Manuel García Ortegón informó que hasta este momento se han recibido 800 reportes de fallas en los altavoces que emiten la alerta sísmica, ya seas porque no emitieron el sonido o bien, lo hicieron de forma desfasada durante el temblor, o en algunos casos no se logró escuchar el audio con claridad. Por lo que se invitó a la población a realizar el reporte correspondiente a través de los canales oficiales de comunicación.

"El porcentaje que funcionó fue el mismo que reportamos, es básicamente el 99 por ciento tanto en el simulacro como, 40 minutos después, en el sismo. Tenemos 800 reportes (de que no funcionaron correctamente) y nuevamente recordar a la ciudadanía que no haya escuchado la alerta, se haya escuchado baja o cualquier situación que considere que pudo haberse mejorado por favor al 911 y las redes del C5", dijo el funcionario en conferencia de prensa.

El titular del C5 mencionó que dentro de los reportes se cuenta con información de la diferencia del tiempo entre los diversos altavoces ubicados en la capital: "si hay desfase, por favor nos lo reportan y se revisa el poste", declaró. Cabe mencionar que el día de ayer, durante una conferencia de prensa al respecto del sismo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que de los 13 mil 860 altavoces que existen en la ciudad, sólo 13 mil 737 operaron de manera correcta, es decir, que sólo 123 no habían emitido un sonido, por lo que se iniciaron con los protocolos necesarios para detectar las alarmas que no funcionan y comenzaron con los trabajos de mantenimiento y reparación para futuros sucesos.

¿Cómo puedo reportar fallas en los altavoces de la alerta sísmica?

En caso de que en los altavoces del C5 no se reproduzca el mensaje, que el volumen del mensaje sea bajo, la claridad del mensaje no sea la adecuada, se exhorta a la población a denunciar las alarmas sísmicas que no hayan funcionado de la manera correcta durante el sismo.

Levanta una denuncia en Locatel al teléfono 56581111 o través de su página de internet

al teléfono 56581111 o través de su página de internet Proporciona el número de identificación del poste , que se encuentra arriba del botón de emergencia.

, que se encuentra arriba del botón de emergencia. En redes sociales: En las cuentas oficiales del @C5_CDMX y @locatel_mx.

Fuente: Tribuna