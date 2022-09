Normalistas de Puebla llevan más de 29 horas de bloqueo sobre Paseo de la Reforma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El bloqueo de normalistas de Puebla sobre Paseo de la Reforma, al cruce con la Avenida Insurgentes suma ya más de 29 horas, por lo que las afectaciones a los transeúntes, en la circulación de las líneas 1 y 7 del Metrobús y el caos vehicular es evidente en la Ciudad de México, aunque los manifestantes han advertidos que no se retirarán del lugar hasta que una autoridad educativa atienda sus demandas.

Los manifestantes procedentes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán del estado de Puebla realizaron el bloqueo en uno de los principales cruces de vialidad en la capital mexicana para mostrar su inconformidad y exigencias para la destitución del director de dicho plantel educativo, sin embargo, ninguna autoridad se ha presentado en el lugar para resolver el conflicto, lo que ha desatado diversas opiniones en redes sociales.

El contingente está conformado por alumnos y maestros quienes ya habían bloqueado días antes el Eje Central y habían instalado un campamento sobre Avenida Juárez. Advirtieron que no se moverán del lugar hasta en tanto las autoridades no atiendan sus exigencias de destitución de directivos y que no se privatice la institución. Comenzaron con su manifestación este martes 20 de septiembre en punto de las 14:00 horas, según los reportes.

Normalistas de Ayotzinapa se manifiestan frente a Embajada de Israel

En medio del bloqueo que se mantiene en Paseo de la Reforma y la Avenida Insurgentes, en las inmediaciones de la Embajada de Israel, padres y amigos de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, exigieron a la Embajada de Israel que acelere la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, pues de acuerdo con Vidulfo Rosales, abogado los 43 estudiantes, aseguró que el mencionado fue el artífice que el Gobierno federal utilizó para construir la llamada Verdad Histórica sobre la desaparición de los normalistas.

"Bajo esta circunstancia exigimos a la Embajada y al Gobierno de Israel su compromiso claro con los derechos humanos, y los convenios internacionales en materia de desaparición forzada. Llevamos años que el gobierno de Israel no atiende la solicitud del Gobierno federal de la extradición de un criminal... si un torturador se encuentra en su país debe extraditarlo, se deben agilizar los trámites legales de la extradición", aseveró el abogado.

Se detalló que cuentan con pruebas que demuestran la complicidad con los policías ministeriales y le fueron entregados 10 restos que habría llevado a sembrar al Río San Juan de Cocula en Guerrero con la intención de ocultar el paradero real de los jóvenes y con ello, encubrir a los responsables. Durante la protesta, jóvenes con el rostro cubierto efectuaron pintas en la fachada de la Embajada con la leyenda "Palestina Vive", además tiraron las cámaras de seguridad del inmueble.

