Atención CDMX: Los altavoces del C5 sonarán con la alarma sísmica para pruebas de sonido

Ciudad de México.- La Ciudad de México aún no termina del susto por los sismos del 19 y del 22 de septiembre, ambos con epicentro en Coalcoman, Michoacán, cuando el coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), Juan Manuel García Ortegón adelantó que como parte de las pruebas de mantenimiento y revisión de los altavoces, se hará sonar la alarma sísmica como mecanismo de prueba.

Derivado de los movimientos telúricos registrados en esta semana en la Ciudad de México, se detalló que se recibieron poco más de 800 reportes de fallas en los altavoces que emiten la alerta sísmica, ya seas porque no emitieron el sonido o bien, lo hicieron de forma desfasada durante el temblor, o en algunos casos no se logró escuchar el audio con claridad. Por lo que se invitó a la población a realizar el reporte correspondiente a través de los canales oficiales de comunicación.

Por ello, el coordinador general del C5, Juan Manuel García Ortegón informó que los altavoces volverán a sonar con la alerta sísmica como parte de pruebas al mecanismo, si bien, el funcionario no dio una fecha en particular, sólo adelantó que serán con "mucha frecuencia" y que estas pruebas no son nuevas, sino que siempre se realizan tras un evento de alertamiento sísmico: "Durante el día, y ha ocurrido desde el lunes que hicimos el simulacro, seguramente la gente ahora va a estar escuchando con mucha frecuencia pruebas de audio alrededor de la Ciudad, lo hacemos siempre que tenemos un evento de alertamiento sísmico", detalló.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario capitalino hizo un llamado a la ciudadanía a no espantarse al escuchar los altavoces activarse, pues el sonido que se emitirá será diferente al de la alerta sísmica: "Es una persona hablando, indicando que se está realizando una prueba de audio", dijo, por lo que la recomendación es estar atento a las indicaciones de las autoridades sobre el día en que se realizarán dichas actividades.

El coordinador general del C5, Juan Manuel García Ortegón exhortó a la ciudadanía a reportar los altavoces que registren alguna falla, llamando a los servicios de emergencia del 911, sobre si alguna bocina no sonó durante el sismo o bien, no tuvieron el volumen adecuado u otras fallas. Además reveló que alrededor de 260 altavoces no sonaron durante la activación de la alerta del jueves por la madrugada con el sismo de magnitud 6.9 que se sintió en la Ciudad de México.

