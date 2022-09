Pese a que se retiró el bloqueo en Reforma, estas son las marchas que provocarán tráfico en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La madrugada de este jueves 22 de septiembre, los normalistas de la Escuela Pura de Teteles ubicada en Puebla, fueron retirados del cruce con Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, pues cabe destacar, mantuvieron un bloqueo de 35 horas que causó afectaciones viales en la capital mexicana ya que además de impedir el paso a automovilistas, provocó que las Líneas 1 y 7 del Metrobús tuvieran servicios especiales y rutas modificadas.

Al ya no haber la presencia de manifestantes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que tanto los automovilistas como el sistema de transporte público, no tendrá problemas para pasar, de ahí que ya no será necesario considerar vías alternas; no obstante, la misma dependencia capitalina ha recordado que esto no evita que en otros puntos de la urbe haya manifestaciones, por lo que a continuación se hará mención de las que se tienen programadas para este día y la hora a la que darán inicio.

La primera está desde las 05:00 horas y es en la Plaza de la Constitución en la colonia Centro Histórico que se encuentra un grupo de manifestantes, esto en la alcaldía Cuauhtémoc, demarcación donde a las 11:00 horas se espera otro contingente pero en la Avenida Insurgentes Sur número 20 en la colonia Roma Norte. Para las 16:20 horas se espera que en las calles Jalapa y Puebla de la misma colonia, un grupo de manifestantes más afecte la circulación y finalmente para las 18:30 horas se espera que en la calle de Tabasco número 242 se presente otro contingente de ciudadanos.

En punto de las 10:00 horas en la alcaldía Gustavo A. Madero, se espera otra manifestación más, esta vez en la calle Poniente 118 de la colonia Magdalena de las Salinas. Al sur, esto en la alcaldía Tlalpan, se espera que en Periférico Sur y la calle Zapote sin número en la colonia Cuicuilco también haya afectaciones; paralelo se espera que en la alcaldía Coyoacán, en la Calzada del Hueso 1100 en la colonia Villa Quietud haya otra manifestación; estas dos ultimas marchas están programadas a las 11:00 horas de este día.

Finalmente en punto de las 13:00 horas se espera que en la Avenida Insurgentes Sur 3000 en la colonia Ciudad Universitaria haya otra movilización. En todos los casos se ha hecho la recomendación de seguir las indicaciones de las autoridades en especial si se trata de cortes viales, pues pese a que ya no hay bloqueos, podría haber tráfico denso en los puntos anteriormente detallados.

