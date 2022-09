Salen del hospital usuarios que sufrieron crisis nerviosa tras incidente Línea B del Metro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta mañana el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México desalojó un tren de la Línea B, que va de la estación Ciudad Azteca a la estación Buenavista, luego de que presuntamente uno de los vagones presentara un accidente a la altura de la estación Morelos, las autoridades descartaron que el tren se haya descarrilado o que hubiera habido una explosión. De acuerdo con los usuarios, el tren salió de la estación San Lázaro, con dirección a Buenavista, y de repente se ladeó hacia el lado derecho, al mismo tiempo que comenzaron a salir chispas y se escuchó un crujido.

Los usuarios que viajaban a bordo del tren, fueron desalojados y acusaron a la operadora del convoy de que iba distraída con su celular y que además iba a exceso de velocidad, por lo que no descartan que esto haya ocasionado el accidente. Señalaron que nunca fueron informados sobre lo que realmente ocurría y permanecieron por más de 15 minutos dentro de los vagones. Tras el incidente los usuario fueron atendidos, en su mayoría por crisis nerviosa, mientras que dos usuarias requirieron traslado hospitalario.

Al respecto, Guillermo Calderón, director del Metro de Ciudad de México, reveló que las dos personas trasladadas al hospital ya fueron dadas de alta. Cabe mencionar que no presentaron lesiones, sólo crisis nerviosa: "De las dos personas trasladadas al hospital por crisis nerviosa, me reportan que no presentaron lesiones y fueron dadas de alta. La Gerencia de Atención al Usuario mantiene seguimiento personalizado de cada caso", detalló en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos (Sgirpc), al menos 30 personas fueron atendidas por paramédicos en el lugar al presentar crisis nerviosas, luego de que entre las estaciones San Lázaro y la estación Morelos de la Línea B del Metro con dirección a la terminal Buenavista, el tren frenó de forma brusca ocasionando que se pegaran las zapatas y por consecuencia emanación de humo.

Los hechos ocurrieron a las 10:29 horas de este jueves: "Señalar contundentemente que no se trató de ningún descarrilamiento. Una ménsula de una charola de la energía eléctrica se desprendió y en esta entrada a la curva golpeó al tren. Decir también que hubo algunas personas con crisis nerviosa, se les dio toda la atención que se requirió", detalló el director del Metro en un video de Twitter. Cabe mencionar que el servicio en la Línea B se reanudó con normalidad.

Fuente: Triubuna