Transportistas de la CDMX exigen subsidios como en el STC Metro y el Metrobús

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una nueva marcha se registró en calles de la CDMX, ahora la dirigencia colegiada de Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) realizó un mitin y rueda de prensa en la que se pidió que el Gobierno de la Ciudad de México otorgue a los concesionarios del transporte público de personas un subsidio al pasajero como lo hace con su sistema estatal integrado por el Metro, Metrobús, Trolebús, Trenes Ligero y Férreo y la Red de Transporte de Pasajeros.

Recordaron que al día siguiente del incremento anunciado el pasado 9 de junio, llamado por el Gobierno de la Ciudad de México actualización a la tarifa, no sólo expresaron que era insuficiente, sino que el Gobierno capitalino debía poner también su parte, como ya lo hizo el pasajero con el aumento de un peso a la tarifa y lo hacen ellos mismos con cada usuario.

“Como lo dijimos al otro día del anuncio al incremento de la tarifa, el pasado 10 de junio, es vital que el gobierno de la ciudad genere un subsidio para todos aquellos pasajeros a los cuales nosotros, los transportistas concesionados les ofrecemos el servicio de transportación, tal y como el Gobierno lo hace con los servicios de su flota vehicular”, expresó el vocero del grupo, Nicolás Vásquez.

Argumentaron que faltan dos pesos al incremento que solicitaron, esto para poder tener cierta solvencia que les permita mantener su servicio, ya que la sola inflación entre el anterior aumento en 2017 y el actual, fue de 30 por ciento, superior al 20 por ciento que se autorizó. Además, mencionaron que ellos aún subsidian cada viaje persona con 7.50 pesos que salen de lo que debía ser para mantenimiento, sustitución de unidades y un ingreso digno para los transportistas.

Transportistas exigen subsidio en la CDMX, Foto: Especial

“Estamos exigiendo que si en 2020 el Gobierno de la Ciudad de México subsidiaba cada viaje que los ciudadanos realizaban en el Metro con 9 pesos, en el Metrobús con 10.83 pesos, en el Tren Férreo y el Tren Ligero con 22.45 pesos, en el Trolebús con 25.80 pesos y en la Red de Transporte de Pasajeros con 10.60 pesos, es justo que a nosotros también se nos contemple dentro del subsidio a los pasajeros con los dos pesos que nos siguen faltando para sobrevivir esta etapa pospandemia”, expresaron.

Revelaron también que dentro de este diálogo abierto que exigen al Gobierno, han sostenido reuniones con integrantes del Congreso, con el fin de tener interlocución y ser parte importante en la consolidación de una propuesta de ese tipo por parte de la administración, pues los legisladores incluso del partido gobernante, son conscientes del rezago tarifario que han sufrido.

Asimismo, destacaron que “el tiempo se nos va y queremos que nuestras necesidades se incluyan en el presupuesto del siguiente año, para continuar ofreciendo un servicio de transporte digno, un servicio de transporte acorde con la Ciudad de México y un servicio de transporte que también considere a los transportistas como sujetos merecedores de derechos, no sólo de obligaciones”. Finalmente, los transportistas no descartaron realizar movilizaciones para ser escuchados. “Sabemos ser pacientes y escuchar, pero también sabemos tomar las calles, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Tampoco nos gusta, pero a veces no queda otra opción”, sentenciaron.

Fuente: Tribuna