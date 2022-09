Una noche de copas: Borrachos roban patrulla, lo presumen y ahora los buscan en Hidalgo

Comparta este artículo

Pachuca, Hidalgo.- En redes sociales comenzó a circular un video en el que se aprecia a un grupo de cuatro hombres que van a bordo de una patrulla que habrían robado y que además manejaron en presunto estado de ebriedad, la grabación que realizaron a bordo de la unidad fue publicada en Internet y rápidamente se hizo viral. Los hechos ocurrieron en el ayuntamiento de Alfajayucan, en Hidalgo, por lo que ya comenzaron las investigaciones.

Derivado de los hechos, del presidente municipal de Alfajayucan, Alfredo Feregrino Martínez confirmó que ya se inició el proceso de denuncia en contra de los responsables, luego de que el pasado domingo 18 de septiembre al menos cuatro hombres robaron una patrulla del ayuntamiento y se dieron un paseo por el poblado grabando su recorrido:" y que el día de ayer fue publicado en los diferentes medios de comunicación y redes sociales", señaló el edil.

Queremos informar que hemos levantado una denuncia ante el Ministerio Público y será la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la instancia quien realice las investigaciones conducentes", detalló en un mensaje.

A través de un comunicado publicado por el ayuntamiento, se reprobaron: "estos actos que ponen en riesgo la paz social y que limitan el trabajo operativo del cuerpo policiaco, no permitiremos que nadie esté por encima de la ley vamos a colaborar con las instancias correspondientes para que este delito no quede impune. En Alfajayucan no permitiremos que nadie dañe el patrimonio de todos los Alfajayucenses, no permitiremos que grupos con intereses mezquinos manchen las instituciones públicas", se detalló en el documento.

Aún se desconoce cómo fueron los hechos en los que se dio el robo de la unidad, sin embargo, el hecho quedó evidenciado a través de redes sociales tras el video que fue compartido por uno de los sujetos que iba a bordo del vehículo de uso oficial, en donde además aprovecharon para enviar saludos a sus amigos y familiares. En las imágenes se aprecia que avanzan con la torreta encendida mientras avanzan en caminos de terracería. Hasta el momento se desconoce si ya dieron con el paradero de los hombres o los nombres.

