¿Por qué no se activa la alerta sísmica durante algunos sismos en CDMX? Te explicamos

Ciudad de México.- La tarde de este viernes 23 de septiembre se registró un sismo de 5.2 grados con epicentro en Tecomán, Colima, si bien, el movimiento telúrico se logró sentir en Michoacán, Jalisco y algunas zonas de la Ciudad de México, los altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México no se activaron las alarmas sísmicas y aquí te explicamos la razón.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN) el sismo tuvo magnitud de 5.2 grados, tuvo su epicentro a 62 kilómetros al sureste de Tecomán, Colima, aunque de acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano el sismo que ocurrió alrededor de las 13:26 horas no requirió que se activara la alerta sísmica, debido a la estimación de energía durante los primeros segundos.

Foto: Captura de pantalla

Sismo detectado el 23-sep-22 a las 13:26:03 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: 30 km al suroeste de #Aquila, #Michoacán #TenemosSismo", se puede leer en redes sociales.

El Sistema de Alerta Mexicano detalló que la alerta sísmica no sonó debido a que no superó los niveles de energía preestablecidos. Toda vez que los sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) monitorean las zonas de peligro sísmico y reconocen movimientos telúricos en un radio próximo a 90 km y su magnitud. Por lo que con los datos que se envían a los sensores en cada ciudad, se determina la distancia entre el sismo para decidir si se realiza la difusión o no de la alerta sísmica.

El Sasmex activará la alerta sísmica en los siguientes casos:

Si en los primeros segundos de la detección sísmica al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

Dependiendo la estimación de energía del sismo.

Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar: a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 kilómetros; b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 kilómetros; c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 kilómetros.

La alarma no se activa cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del Sasmex, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

Fuente: Tribuna