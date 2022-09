Grupo Firme en el Zócalo: Todo lo que debes saber sobre este concierto que romperá récords

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Será el próximo 25 de septiembre cuando se realice el concierto del Grupo Firme en el Zócalo capitalino, uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la agrupación de regional mexicano. El Gobierno de la Ciudad de México adelantó que se tiene planeado un operativo de seguridad para resguardar a la población que asista al primer cuadro de la capital mexicano, sin embargo, para aquellos que no puedan asistir, también podrán seguirlo a través de Internet.

Todos los asistentes disfrutarán de éxitos como 'Ya supérame', 'El Tóxico' y 'Cada quién', aunque de acuerdo con lo anunciado por las autoridades capitalinas, los que no puedan asistir, podrán seguir el concierto a través del canal Capital 21 y Canal 14, así como en las redes sociales oficiales de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y del Gobierno de la Ciudad de México, en donde las transmisiones empezarán cerca de las 20:00 horas.

Foto: Twitter

Si vas a asistir al Zócalo capitalino para ser parte del evento que se espera rompa récord de audiencia, deberás seguir una serie de recomendaciones para que lo disfrutes al máximo. El acceso será por la Avenida 20 de Noviembre y Avenida Pino Suárez en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) abrirán el acceso alrededor de las 16:00 horas y colocarán filtros de revisión. No se permitirá el acceso con bebidas alcohólicas, acceso con hebillas o cinturones, se pide no acudir con rayos láser, drones o cometas, vasos y botellas de vidrio, latas, hieleras, pirotecnia, objetos punzocortantes, aerosoles y cualquier objeto que pudiera ocasionar algún accidente, sombrillas, sillas, no lleves bultos grandes ni pesados, no se permitirá el acceso con alimentos ni bebidas.

El evento está calculado para que tenga una duración aproximada de dos horas, a dos horas y media, por lo que se recomienda llevar ropa y calzado cómodos, puedes portar un impermeable por si la lluvia se hace presente. Aliméntate bien antes de entrar a la Plancha del Zócalo, acuerda un punto de reunión con tus acompañantes en caso de extravío, atiende las instrucciones de las autoridades. Será un total de dos mil 810 elementos de la SSC quienes realicen actividades para resguardar la integridad de los asistentes, además, dos helicópteros del Agrupamiento Cóndores realizarán sobrevuelos en la zona y 100 elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindarán atención médica a quien lo requiera. En caso de requerir atención o auxilio de emergencia, puedes acudir a uno de lo puestos de auxilio de la SSC.

Toma en cuenta que no habrá servicio en las estaciones Zócalo-Tenochtitlán y Allende de la Línea 2 del Metro de la CDMX, por lo que podrás llegar en transporte a través de las estaciones Bellas Artes y Pino Suárez de la Línea 2, y las estaciones San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8 permanecerán con servicio y son las más cercanas a la Plaza de la Constitución para llegar al concierto. Si vas en carro, asegúrate que el estacionamiento sea seguro y de 24 horas. Sobre todo, no olvides disfrutar del evento.

Fuente: Tribuna