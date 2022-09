Invierten 8MDP para modernizar El Rosario en los límites de Azcapotzalco y Tlalnepantla

Ciudad de México.- La alcaldía Azcapotzalco, en la CDMX, y el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, buscan rehabilitar la zona limítrofe de ambas localidades, pues, con una inversión superior a los ocho millones de pesos, la zona de El Rosario tendrá una modernización, no solo se repavimentarán las calles, también se podarán árboles y se realizará un cambio en la infraestructura hidráulica de este lugar, lo anterior con el objetivo de evitar inundaciones y mejorar la viabilidad.

El Presidente Municipal de Tlalnepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, y la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, supervisaron las obras de repavimentación, infraestructura hidráulica y poda de árboles. Durante un recorrido por la avenida de las Civilizaciones informaron que la inversión total será de más de ocho millones de pesos, la cual estará repartida entre ambas administraciones de acuerdo con su capacidad económica, y se estima que las obras quedarán concluidas en noviembre.

"Que no haya una zona limítrofe entre Azcapotzalco y Tlalnepantla que quede rezagada o en el olvido; si tienen conflictos de pavimentación y me toca a mí pavimentar, también lo hacemos para que no se vea en una zona pavimentada y en otra no. Vamos a trabajar de la mano y todo lo que tenga que ver con movilidad, transporte, de comercio, todo está en la mesa para poder trabajar de la mano y de que hoy en esta responsabilidad que nuevamente asumimos se vea la voluntad, el compromiso y el profesionalismo en beneficio de nuestros habitantes", subrayó el alcalde de Tlalnepantla.