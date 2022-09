AMLO confiesa que vio el concierto de Grupo Firme en el Zócalo: "Fue un día extraordinario"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la asistencia al concierto de Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el pasado domingo. Confesó que estuvo pendiente de los protocolos y que también vio el show.

En la 'mañanera' de este 26 de septiembre del 2022, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano se dijo contento por la asistencia que hubo el día de ayer, domingo 25, al Zócalo capitalino por el concierto de Grupo Firme. Señaló que los registros estiman que poco más de 280 mil personas se movilizaron al Centro Histórico para disfrutar de la banda de Eduin Caz y que hubo "mucha alegría" y "santa paz". Sobre si vio el show, confesó que se asomó desde su ventana, en Palacio Nacional.

En la imagen, el presidente de la República Mexicana, AMLO. Foto: Gobierno de México

Ayer fue un día extraordinario: estuve contento, vi el concierto, me asomé por la ventana, cuántos jóvenes, 280 mil y en santa paz. Eso sí, desmayados porque llegaron algunos en la mañana y no se movieron para no perder el lugar, pero eran ríos de gentes, me da mucho gusto eso", dijo el presidente AMLO en su conferencia de prensa matutina de este lunes.