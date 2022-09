Bosque de Aragón: Comerciantes del parque exigen mayor seguridad ante ola de asaltos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La inseguridad en la alcaldía Gustavo A. Madero sigue en aumento, sobre todo al interior del icónico Bosque de Aragón, pues, se han registrado múltiples asaltos en este recinto familiar, el cual suele ser visitado por miles de personas cada semana, sobre todo en sábado y domingo. En ese marco y después de que el pasado 10 de agosto delincuentes vaciaron cinco puestos fijos dentro de las instalaciones del Bosque de Aragón, comerciantes y visitantes temen que los asaltos sigan creciendo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó a tres agentes para vigilar el parque. Sin embargo, los comerciantes denuncian que este número resulta insuficiente para actuar ante una emergencia, además de que no pueden cubrir el perímetro del Bosque. “Después de este acontecimiento hicimos nuestros reportes a la dirección del Bosque de Aragón, acudimos a la alcaldía para pedir apoyo para que envíen más vigilancia ya que solo hay tres policías para todo el Bosque y hasta el momento no hemos tenido respuesta”, mencionó una de las vendedoras del lugar.

La ola de asaltos en la zona continúa y es que el pasado 22 de septiembre la delincuencia se hizo presente y se robaron los cables de luz que utilizaban para trabajar. Aunque las autoridades en este caso lograron imponer la ley y capturaron al delincuente infraganti. Debido a estos hechos, los comerciantes detallan que buscan más seguridad para evitar un incidente similar al de agosto, donde delincuentes vaciaron toda la mercancía de cinco puestos, llevándose sillas, refrigeradores e incluso tanques de gas.

Asaltos en el Bosque de Aragón, Foto: Especial.

Esto sucedió alrededor de las 02:00 horas y no se registraron detenidos. Por ello, los vendedores del Bosque de Aragón aseguran que se encuentran vulnerables ante la delincuencia. Por su parte, los visitantes también cuentan que en los últimos meses ha habido un incremento en los asaltos, tanto fuera como dentro del Bosque de Aragón. Ante ello, aseguran que no hay policías en la zona que los protejan. Además, también los visitantes sufren, pues, han sido víctimas de asaltos al interior del parque

“Te puedo decir que yo creo que en los últimos meses sí han robado más por acá. A mí no me había pasado y me vieron solo por aquí por las banquitas y tuve que darle mi cartera. Y la verdad es que me dio coraje porque me di cuenta que no había un solo policía vigilando o dando rondines”, comentó un corredor frecuente en Bosque de Aragón. Cabe destacar que estos asaltos se registran asaltos con mayor frecuencia entre semana, debido a que hay una menor afluencia.

Fuente: Tribuna