'Mañanera': A 8 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, AMLO declara "día de luto nacional"

Ciudad de México.- Este lunes 26 de septiembre del 2022 se cumplen ocho años de la desaparición y la confirmada muerte de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, bajo la Administración del priista Enrique Peña Nieto (EPN). En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró al inicio de su conferencia de prensa matutina que es un "día de luto nacional".

En la 'mañanera' de este lunes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente AMLO recordó que hoy se cumplen ocho años de la desaparición de los estudiantes de Iguala, por lo que hoy es día de luto nacional; asimismo, declaró que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha roto lo que denominó el "pacto de silencio y de impunidad" en el Caso Ayotzinapa.

Este día se cumplen 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Internet

En esta misma intervención, López Obrador detalló que hay muchos "intereses en juego" por la desaparición de los 43 estudiantes, y que hay gente no quieren que se conozca lo que sucedió con ellos. Sin embargo, reiteró que el su gobierno tienen una voluntad de que no haya impunidad, que "nada ni nadie va a detener este proceso el transformación del país".

Un abrazo a los papás y mamás de los jóvenes. Hay como es natural, como es lógico, muchos intereses en juego. Hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a responsables [...]Hay quienes se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble, que se resuelvan los problemas, pero tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya corrupción, que no haya impunidad y nada ni nadie va a detener este proceso el transformación del país", señaló el mandatario mexicano.